Настырный верблюд задержал следовавший в Москву поезд

На графике движения других составов случай с горбатым никак не сказался.

Следовавший в Москву из Ташкента пассажирский поезд опоздал на 44 минуты из-за выбежавшего на пути верблюда, который отказывался уступать дорогу составу. Машинист снял настырное животное на видео.

«Раньше бежал 22 км/ч, сейчас 13 км/ч бежит. Боюсь, сейчас упадет и ляжет здесь же прям», — отметил автор записи.

Эти кадры были сделаны около трех часов дня 5 января в Астраханской области, на перегоне Кигаш — Разъезд №2. Верблюд никак не реагировал на подаваемые ему гудки и продолжал двигаться в том же направлении, что и локомотив. Окончательно вымотавшись, он все же сошел на обочину, но итогом его упорства стало опоздание поезда на 44 минуты.

В пресс-службе Приволжской железной дороги отметили, что на графике движения других составов случай с горбатым никак не сказался

В 2018 году мы писали как верблюд «разбил» машину инкассаторов под Тулой

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