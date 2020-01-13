Комитет Госдумы не принял законопроект о блокировке аккаунтов e-mail

13.01.2020, 11:52, Новости дня

У правительства также есть замечания к инициативе.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству дал отрицательный отзыв на законопроект, позволяющий идентифицировать пользователей электронной почты по номеру телефона и блокировать их за рассылку запрещенной информации.

Комитет пришел к выводу, что требования законопроекта сформулированы слишком широко, и их можно распространять не только на сервисы электронной почты, но и на любые сервисы, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями — в том числе на соцсети или чаты.

Комитет также отмечает, что документ вряд ли будет эффективен, так как аналогичные требования об идентификации и блокировке пользователей, введенные для мессенджеров, не исполняются, а сами пользователи после удаления одного аккаунта могут создать новый.

В свою очередь правовое управление Госдумы отмечает, что, в отличие от мессенджеров, где пользователи ведут переписку внутри одного сервиса, электронные письма можно рассылать на разные почтовые сервисы, в том числе иностранные, что затруднит идентификацию пользователей.

«Коммерсант» со ссылкой на источник пишет, что у правительства также есть замечания к инициативе.



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