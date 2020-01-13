Комитет Госдумы не принял законопроект о блокировке аккаунтов e-mail

У правительства также есть замечания к инициативе.
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству дал отрицательный отзыв на законопроект, позволяющий идентифицировать пользователей электронной почты по номеру телефона и блокировать их за рассылку запрещенной информации.
Комитет пришел к выводу, что требования законопроекта сформулированы слишком широко, и их можно распространять не только на сервисы электронной почты, но и на любые сервисы, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями — в том числе на соцсети или чаты.
Комитет также отмечает, что документ вряд ли будет эффективен, так как аналогичные требования об идентификации и блокировке пользователей, введенные для мессенджеров, не исполняются, а сами пользователи после удаления одного аккаунта могут создать новый.
В свою очередь правовое управление Госдумы отмечает, что, в отличие от мессенджеров, где пользователи ведут переписку внутри одного сервиса, электронные письма можно рассылать на разные почтовые сервисы, в том числе иностранные, что затруднит идентификацию пользователей.
«Коммерсант» со ссылкой на источник пишет, что у правительства также есть замечания к инициативе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Крыму приписали миллионы несуществующих туристов Российские власти Крыма похвастались очередным рекордом по числу посетивших полуостров туристов. В прошлом году, по их сведениям, на полуострове отдохнули почти 7,5 миллионов человек, в том числе более 1 миллиона украинцев. Киев обвиняет крымских чиновников в подтасовках и манипуляциях, эксперты также не верят в правдивость представленных властями в Симферополе цифр. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эмили Ратажковски передала сообщение для Харви Вайнштейна на премьере фильма «Неограненные драгоценности» / 12 декабря
- Дэвид Беххэм представил рождественское поздравление от Харпер / 21 декабря
- В США невеста прошлась к алтарю с привязанным к шлейфу платья младенцем / 5 января
- Мнение: В Киеве, в полицию уже летят булыжники. Гранаты пока что не летят. Как скоро ждать? / 17 декабря
- Иран признал, что случайно сбил украинский лайнер / 11 января
- Мнение: Ненужные женщины / 29 марта
- Xiaomi намерена выпустить Pocophone F2 в следующем году / 24 декабря
- В Индии женщина «воскресла» во время собственных похорон / 10 января