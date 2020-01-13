«Он прекрасен»: Мороз заинтриговала новым героем «Содержанок»

13.01.2020, 11:51, Разное

30 января 2020 года стартует второй сезон полюбившейся
многим многосерийной картины. Перед выходом новых эпизодов Дарья Мороз решила
подразнить поклонников.

 В «Инстаграм»
артистка опубликовала тизер продолжения сериала «Содержанки». Видео
красавица актриса сопроводила хештегом «ещенемногоещечутьчуть».

Внимательные подписчики заметили, что в сериях, которые
вот-вот выйдут на экраны, появится новый персонаж. Фанаты сериала «Содержанки» увидели в тизере лауреата премии «Золотая маска» Игоря Миркурбанова.

«Даша а кого будет играть Миркурбанов….. (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – удивленно спросила
у Мороз подписчица.  «Тайна;)) Смотрите
первую серию! Он прекрасен», – заинтриговала артистка поклонницу.

Стоит отметить, что фанаты сериала «Содержанки» очень переживают
из-за смены режиссера. Во втором сезоне Константина Богомолова заменила Дарья
Жук. Зрители опасаются, что кадровые перестановки могут сказаться на качестве
киноновеллы.

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Публикация от d_moroz (@d_moroz) 12 Янв 2020 в 10:45 PST

 «Это лучшее ..,что я
видела ,после «сладкой жизни»…очень жду ..,и вы неповторимы ..,неожиданное и
неповторимое чувство …», «Оборвем сайт 😍😁😁😁👍🏻
ждем!!!)» «Застыли в ожидании развязки. Сериал 👍супер. Дарья, Вам
огромное спасибо👏🔥», «Шикарный сериал и
великолепная Вы!!! А ваш танец в блестящем пиджаке просто огонь!!!!», «Ох,
женщины и имя вам😃 -коварство! Я тоже жду про это «содержанство»!😆Надеюсь интересна будет
«сторис»!? Ведь режиссер другой – я, лично беспокоюсь!))🤔😉», – пишут поклонники сериала «Содержанки».



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