«Он прекрасен»: Мороз заинтриговала новым героем «Содержанок»

30 января 2020 года стартует второй сезон полюбившейся

многим многосерийной картины. Перед выходом новых эпизодов Дарья Мороз решила

подразнить поклонников.

В «Инстаграм»

артистка опубликовала тизер продолжения сериала «Содержанки». Видео

красавица актриса сопроводила хештегом «ещенемногоещечутьчуть».

Внимательные подписчики заметили, что в сериях, которые

вот-вот выйдут на экраны, появится новый персонаж. Фанаты сериала «Содержанки» увидели в тизере лауреата премии «Золотая маска» Игоря Миркурбанова.

«Даша а кого будет играть Миркурбанов….. (здесь и далее

орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – удивленно спросила

у Мороз подписчица. «Тайна;)) Смотрите

первую серию! Он прекрасен», – заинтриговала артистка поклонницу.

Стоит отметить, что фанаты сериала «Содержанки» очень переживают

из-за смены режиссера. Во втором сезоне Константина Богомолова заменила Дарья

Жук. Зрители опасаются, что кадровые перестановки могут сказаться на качестве

киноновеллы.

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Публикация от d_moroz (@d_moroz) 12 Янв 2020 в 10:45 PST

«Это лучшее ..,что я

видела ,после «сладкой жизни»…очень жду ..,и вы неповторимы ..,неожиданное и

неповторимое чувство …», «Оборвем сайт 😍😁😁😁👍🏻

ждем!!!)» «Застыли в ожидании развязки. Сериал 👍супер. Дарья, Вам

огромное спасибо👏🔥», «Шикарный сериал и

великолепная Вы!!! А ваш танец в блестящем пиджаке просто огонь!!!!», «Ох,

женщины и имя вам😃 -коварство! Я тоже жду про это «содержанство»!😆Надеюсь интересна будет

«сторис»!? Ведь режиссер другой – я, лично беспокоюсь!))🤔😉», – пишут поклонники сериала «Содержанки».

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