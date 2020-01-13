Отменено решение суда об отказе возмещать иски родственников погибших в крушении Ту-154 под Сочи

Второй кассационный суд обязал Мосгорсуд пересмотреть решение об отказе в удовлетворении исков родственников погибших в крушении Ту-154 под Сочи в 2016 году, сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.

«Решение суда по сочинской катастрофе отменил Второй кассационный суд и направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда», – отметил он, передает ТАСС.

Напомним, 25 декабря в сочинском аэропорту Адлер самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки. На его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих и девять журналистов.

В 2019 году открылись новые подробности авиакатастрофы.

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