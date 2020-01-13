«Зозуля — чёртов наци!» — испанские фанаты снова оскорбили украинского футболиста

13.01.2020, 11:47, Новости дня

Болельщики испанских футбольных клубов «Райо Вальекано» и «Баракальдо» провели совместную акцию, на которой оскорбляли украинского форварда Романа Зозулю. Как передаёт «Корреспондент», фанаты кричали «Зозуля — чёртов наци», держа в руках плакат «Футбол против расизма».


Reuters

Фанаты клубов «Райо Вальекано» и «Баракальдо» провели совместную акцию, на которой оскорбляли украинского форварда «Альбасете» Романа Зозулю. Как пишет «Корреспондент», «Райо Вальекано» и «Баракальдо» встречались в 1/32 финала Кубка Испании, а перед началом матча болельщики обоих клубов прошлись с акцией.

Фанаты кричали «Зозуля — чёртов наци», держа в руках плакат «Футбол против расизма».

Как напоминает издание, ранее фанаты «Райо Вальекано» называли Зозулю нацистом во время матча с клубом «Альбасете». Тогда игру остановили, осудив действия болельщиков. Клуб наказали штрафом, но позже отсрочили наказание, чтобы клуб успел подать апелляцию.



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Последнее: Болельщики испанских футбольных клубов «Райо Вальекано» и «Баракальдо» провели совместную акцию, на которой оскорбляли украинского форварда Романа Зозулю. Как передаёт «Корреспондент», фанаты кричали «Зозуля — чёртов наци», держа в руках плакат «Футбол против расизма». Reuters Фанаты клубов «Райо Вальекано» и «Баракальдо» провели совместную акцию, на которой оскорбляли украинского форварда «Альбасете» Романа Зозулю. Как пишет «Корреспондент», […]

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