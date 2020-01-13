Скандалы: «Она ничего не помнит, кроме своего имени»

21-летняя модель Ксения Понтус выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова, сына Анны Михалковой — 20-летнего Андрея Бакова

Как оказалась, 21-летняя модель Ксения Понтус, которую нашли ранним утром 11 января с травмами на тротуаре в центре Москвы, выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова, сына Анна Михалковой — 20-летнего Андрея Бакова. У девушки сломаны ноги и ребра. Ее подруга модель Алеся Кафельникова выдвинула свою версию происшествия. Прокомментировала случившееся и мать Ксении.

Напомним, что накануне в телеграм-каналах появилась информация, что в центре Москвы под окнами жилого дома была найдена известная модель и актриса Ксения Понтус. Девушку в тяжелом состоянии отправили в больницу. Нашел ее лежащей в кустах в районе Трёхпрудного переулка в Москве дворник, который и вызвал «скорую». Он заглянул в кусты, когда услышал женский плач. Сначала он хотел поднять девушку, но понял, что у нее многочисленные травмы и после этого позвонил по экстренному номеру.

По данным телеграм-канала Mash, у девушки отбиты все внутренние органы, врачи по осколкам собирали ей сломанные кости. Медики пока не дают никаких прогнозов.

Позже стало известно, что Ксения ходила в бар со своим молодым человеком. Это внук кинорежиссера Никиты Михалкова, сын Анны Михалковой Андрей Баков. После бара они поднялись в квартиру Андрея на третий этаж. По предварительным данным из окна этой квартиры девушка выпала. Возможно случайно, возможно — нет. Это будут устанавливать правоохранители. Сообщается, что когда полиция пришла к Бакову, он якобы спал и ничего не знал о происшествии.

Подруга Ксении модель Алеся Кафельникова написал в своем Instagram: «Ксюшу нашли в кустах, раздетую, недалеко от дома, откуда она якобы выпала. Ребят, у нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали».

Кафельникова добавила, что Ксения не употребляла наркотики и поэтому ее семья и друзья считают, что на вечеринке произошло что-то не то. Однако, по словам Алеси, все кто был в баре это отрицают.

«Очень жаль.Молимся за нее. Она ничего не помнит, кроме своего имени», — добавила Кафельникова.

Мать Ксении Пунтус заявила порталу Life, что дочери чудом удалось выжить. По ее словам, Ксения сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии и ей уже провели несколько операций.

Также она отметила, что есть версия, что Ксения выпала из окна не самостоятельно, что ее кто-то мог вытолкнуть.

«Есть признаки того, что девушку пытались спрятать в кустах, чтобы никто не смог ее найти», — также отметила она.

Остап Жуков

Оригинал материала: «Московский комсомолец»

«Московский комсомолец», 12.01.20, «Полиция опечатала квартиру внука Михалкова, из которой выпала модель»

Выяснилось, что ее бойфренд — не Андрей Баков, а совсем другой молодой человек.

Полиция склоняется к выводу, что модель Ксения Пунтус, найденная в субботу утром под окнами дома на Трехпрудном переулке, все же выпала из квартиры внука Никиты Михалкова. По крайней мере, сама квартира считается местом происшествия и опечатана.

— При мне опечатывали квартиру, в которой проживает Андрей Баков, — пояснил нам один из жильцов. — Так что девушка явно там была и выпала оттуда. Что могу сказать? Той ночью в квартиру пришли три пары, парни и девушки. Потом четверо ушли, но через некоторое время вернулись — может, забыли чего? Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали. А вообще этот Андрей крайне редко здесь бывает.

Андрей — студент экономического факультета МГУ. Квартира, где так некстати оказалась Ксения, записана на его маму, замечательную актрису Анну Михалкову. Сам Баков говорит, что после вечеринки вечером 10 января так набрался, что дома тут же уснул. Остальные члены клана Михалковых хранят молчание. А вот друзья модели кое-что рассказали.

Анастасия: «У Ксюши всего несколько подруг, с которыми она делится всем – все воспитанные, образованные девушки. В последнее время она много работала в Европе, постоянно находилась в разъездах. Времени на частые встречи у нас не хватало. Так получилось, что только после трагедии все ее друзья созвонились, объединились. Пока нам ничего неизвестно, но ясно одно – кому-то выгодно замять эту историю. Сейчас рядом с Ксюшей находится отец. Ждем последних новостей от него. Надеемся, когда она придет в себя, то сама все расскажет».

Дмитрий: «Я кастинг-директор. С Ксенией работаем последние два года. Она живет в Москве. Часто летала в Европу на съёмки. Сотрудничала с модельным агентством «Авант-Моделс». Последний раз я общался с ней 7 января, приглашал ее сниматься в клипе. Она отказалась подойти на кастинг, извинилась, так как планировала 14 января улететь в Париж на съемки. Билеты были у нее на руках. Я знаю, что Ксения ответственно подходила к работе, никогда не подводила людей, она компетентный человек, даже на встречи никогда не опаздывала. Поэтому не могла накануне важного мероприятия вот так безрассудно пуститься во все тяжкие. СМИ писали, что Ксения могла употреблять запрещенные препараты. Это ерунда. Она не курила, не пила, сидела на правильно питании, серьезно занималась спортом. А еще у нее был молодой человек Назар. Они давно встречались. Во всяком случае, еще несколько месяцев назад я их видел вместе. А вот про внука Михалкова я впервые услышал после происшествия. Сразу же списался с нашими общими друзьями с Ксюшей, позвонил ее лучшей подруге. Все тоже были шокированы происходящим, никто толком ничего не смог прояснить».

Дарья: «Я хорошо знаю Ксению. Запрещенные препараты она никогда не принимала. С Андреем они общались. Но вроде близких отношений между ними не было. Вместе они точно не жили».

Музыкант Артем Догма: «Ксения снималась в клипе группы «На-На», в моем клипе. Когда после трагедии стали писать, что девушка могла находиться под транквилизаторами, мне дико это было слышать. Она производила впечатление образованной, культурной девушки, увлекалась поэзией, а не наркотиками».

Как видим, в этой истории масса тайн. Кавалер Пунтус — Назар Дарлиев, успешный молодой человек, любитель экстремального вида спорта, владелец прекрасной квартиры в «Триумф Паласе». Тогда почему она уединяется с Баковым? Сама — или с чьей-то помощью — падает вниз? В чем, наверное, права подруга модели Алеся Кафельникова — так это в том, что желающих скрыть правду в этой истории не меньше, чем тех, кому хочется докопаться до истины.

Ирина Боброва, Дмитрий Погорелов

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