Под Москвой группа подростков сломала челюсть школьнику

В Подмосковье группа подростков напала на 10-летнего школьника. Конфликт произошел на детской площадке в Подольске.
Мать потерпевшего рассказала, что хулиганы оскорбляли ее ребенка, пытаясь спровоцировать драку. В какой-то момент один из злоумышленников ударил школьника в лицо. Мальчик не смог удержаться на ногах и упал.
У пострадавшего диагностировали перелом нижней части челюсти. В настоящее время правоохранители ищут свидетелей избиения и устанавливают личности преступников, передает сайт «Подмосковье сегодня».
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Последнее: В Подмосковье группа подростков напала на 10-летнего школьника. Конфликт произошел на детской площадке в Подольске. Мать потерпевшего рассказала, что хулиганы оскорбляли ее ребенка, пытаясь спровоцировать драку. В какой-то момент один из злоумышленников ударил школьника в лицо. Мальчик не смог удержаться на ногах и упал. У пострадавшего диагностировали перелом нижней части челюсти. В настоящее время правоохранители […]
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