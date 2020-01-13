Под Москвой группа подростков сломала челюсть школьнику

13.01.2020, 11:44, Разное

В Подмосковье группа подростков напала на 10-летнего школьника. Конфликт произошел на детской площадке в Подольске.

Мать потерпевшего рассказала, что хулиганы оскорбляли ее ребенка, пытаясь спровоцировать драку. В какой-то момент один из злоумышленников ударил школьника в лицо. Мальчик не смог удержаться на ногах и упал.

У пострадавшего диагностировали перелом нижней части челюсти. В настоящее время правоохранители ищут свидетелей избиения и устанавливают личности преступников, передает сайт «Подмосковье сегодня».



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Последнее: В Подмосковье группа подростков напала на 10-летнего школьника. Конфликт произошел на детской площадке в Подольске. Мать потерпевшего рассказала, что хулиганы оскорбляли ее ребенка, пытаясь спровоцировать драку. В какой-то момент один из злоумышленников ударил школьника в лицо. Мальчик не смог удержаться на ногах и упал. У пострадавшего диагностировали перелом нижней части челюсти. В настоящее время правоохранители […]

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