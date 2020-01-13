Вице-президент Абхазии подал в отставку

13.01.2020, 11:44, Новости дня

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц объявил о решении покинуть пост вслед за главой республики Раулем Хаджимбой.

«В соответствии с конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что президент Республики Абхазия Хаджимба Рауль Джумкович подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента Республики Абхазия», – сообщил Барциц, передает РИА «Новости».

В воскресенье президент Абхазии Рауль Хаджимбарешил сложить полномочия. Лидер абхазской оппозиции заверил, что права Хаджимбы после отставки будут соблюдены.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы, которые пройдут на 22 марта.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в республике внезапно вспыхнул политический кризис и как с этим связано убийство воров в законе. 



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