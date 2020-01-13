Автоновости: Nissan собрался на выход (это все Гон!)

Похоже, скандал с Карлосом Гоном может иметь далеко идущие последствия: в СМИ появляются новые свидетельства, что альянс Renault-Nissan трещит по швам и вполне может развалиться.

Руководство японской компании Nissan ускорило разработку плана по выходу из альянса с концерном Renault — все это происходит на фоне нового витка скандала с бывшим главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Особо опасен: Интерпол разыскивает сбежавшего в ящике экс-главу Renault-Nissan

По информации источников газеты, план включает в себя полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении Nissan.

Также информаторы газеты заявляют, что недавний побег Карлоса Гона в Ливан не был причиной, но лишь обострил проблемы и противоречия между участниками альянса.

Издание отмечает, что такой "развод" в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi заставит его участников искать новых партнеров. По одиночке им явно не выжить, ведь придется конкурировать с могучими объединениями вроде PSA-Fiat Chrysler.

Ранее мы уже писали, что из-за скандалов с Карлосом Гоном тучи сгустились и над маркой Datsun в России.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Похоже, скандал с Карлосом Гоном может иметь далеко идущие последствия: в СМИ появляются новые свидетельства, что альянс Renault-Nissan трещит по швам и вполне может развалиться. Руководство японской компании Nissan ускорило разработку плана по выходу из альянса с концерном Renault — все это происходит на фоне нового витка скандала с бывшим главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном. […]