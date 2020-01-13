Автоновости: Новый УАЗ отправят в Антарктиду

Пока, правда, только виртуально: по слухам, в Ульяновске готовят некую новую особенную версию «Патриота», посвященную «белому континенту». Предположительно, новый «Патриот» основательно подготовят к бездорожью.

В нынешнем году исполнится 200 лет со дня "физического" открытия Антарктиды – континент обнаружила в 1820 году кругосветная экспедиция под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. По данным издания "За рулем", которое ссылается на собственные источники, этому событию и будет посвящена новая модификация "Патриота".

УАЗ выпустит автодом на базе культовой "Буханки"

Внедорожник якобы снабдят расширенным списком оборудования: в соответствии с тематикой спецсерии "Патриот" обзаведется всеми доступными подогревами (упоминаются обогрев руля, лобового стекла, а также передних и задних сидений) и отопителем салона.

Базой для "антарктического" внедорожника станет "Патриот" в одной из средних комплектаций, но установленные по умолчанию опции должны обойтись дешевле, нежели при заказе их по отдельности на обычный "Патриот".

Фото новинки пока нет, но опознать ее можно будет по чисто белому цвету кузова, тематическим шильдикам и черным элементам декора. Учитывая ориентацию нового "Патриота" на любителей активного отдыха, внедорожник планируется по умолчанию снабдить грязевой резиной, экспедиционным багажником и лестницей на задней двери.

В продаже специальное исполнение УАЗ Патриот должно появиться, если верить информации источников, в ближайшие пару месяцев.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Похоже, скандал с Карлосом Гоном может иметь далеко идущие последствия: в СМИ появляются новые свидетельства, что альянс Renault-Nissan трещит по швам и вполне может развалиться. Руководство японской компании Nissan ускорило разработку плана по выходу из альянса с концерном Renault — все это происходит на фоне нового витка скандала с бывшим главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном. […]