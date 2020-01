В Австралии выделят $34,5 млн на восстановление дикой природы

Министерство финансов Австралии выделит $34,5 млн на восстановление дикой природы после лесных пожаров, написал в своем Twitter глава ведомства Джош Фрайденберг.

«Сегодня мы анонсировали начальный взнос 50 млн [австралийских долларов] для поддержки немедленной работы по защите дикой природы после лесных пожаров», – отметил Фрайденберг.

По его словам, над мероприятиями по восстановлению дикой природы будет работать «коалиция» специалистов.

Great to be at @HospitalKoala in Port Macquarie with @sussanley & @PatConaghanMP.

Today we announced an initial * 50m investment to support the immediate work to protect wildlife after the #bushfires & partner with a coalition of groups to plan the recovery & restoration effort. pic.twitter.com/EmK8nRv5Qz

— Josh Frydenberg (@JoshFrydenberg) January 13, 2020

Австралийский телеканал News 12 января сообщил, что в результате лесных пожаров в стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министерство финансов Австралии выделит $34,5 млн на восстановление дикой природы после лесных пожаров, написал в своем Twitter глава ведомства Джош Фрайденберг. «Сегодня мы анонсировали начальный взнос 50 млн [австралийских долларов] для поддержки немедленной работы по защите дикой природы после лесных пожаров», – отметил Фрайденберг. По его словам, над мероприятиями по восстановлению дикой природы будет работать «коалиция» специалистов. […]