Убийство в Каховке. В полиции Херсонской области трех сотрудников отстранили от должностей, трех – уволили

Правоохранители провели служебное расследование по поводу действий сотрудников Каховского отдела полиции в связи с убийством местного жителя, сообщает 13 января пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

«Руководство областного главка полиции назначило проведение служебного расследования в отношении начальника Каховского отдела полиции и сотрудников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в городе Каховка. По результатам расследования трех сотрудников отстранили от занимаемой должности, трех – уволили из органов внутренних дел, еще в отношении трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности», – сказано в сообщении.

Как отметил глава полиции Херсонской области Александр Прокудин, в отношении полицейских «применены самые строгие дисциплинарные взыскания».

В частности, отстранено от занимаемых должностей руководство Каховского отдела полиции.

«Что касается дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось производство по убийству мужчины, применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Члены следственно-оперативной группы, а именно следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, которые находились на вызове по убийству мужчину, уволены из органов внутренних дел Украины», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины. По результатам служебного расследования в отношении последнего материалы направлены в Государственное бюро расследований Украины.

По версии следствия, утром 1 января 26-летний житель Каховки Владимир Чебукин в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и «вызвал для разговора» ее нынешнего супруга. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. Владелец дома сделал в ответ несколько выстрелов из карабина. Чебукин был ранен и госпитализирован. Через два дня он умер в больнице.

4 января суд арестовал 29-летнего мужчину, который, по версии правоохранителей, стрелял в Чебукина, на 60 суток. Его подозревают в умышленном убийстве. Это бывший оперуполномоченный, который работал в правоохранительных органах до 2012 года. Вместе с ним и экс-супругой убитого в доме находился действующий сотрудник Каховского райотдела полиции.

В Нацполиции сообщили, что на время расследования правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей, Госбюро расследований открыло производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа).

Родственники считают, что полицейский может быть причастен к убийству. Мать убитого Елена Чебукина рассказала журналистам, что хирурги извлекли из тела ее сына пули от трех видов оружия. По словам близких Чебукина, он приехал к дому бывшей жены после того, как получил смс-сообщение о том, что сможет увидеть сына «только через суд».

Как пишет интернет-издание «Мост», полицейский, который был на месте убийства, прошел исследование на полиграфе, которое показало, что он не стрелял в Чебукина.

После гибели Чебукина в Каховке начались акции протеста. 4–5 января митингующие жгли шины и перекрывали дорогу у отделения полиции, требуя непредвзятого расследования.

6 января пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины сообщила, что группа прокуроров Офиса будет руководить расследованием убийства в Каховке и осуществлять надзор за состоянием уголовного производства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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