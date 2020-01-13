“Вырастить голожопого Маугли”: Водонаева о суровом воспитании сына

13.01.2020, 11:37, Разное

В прошлом году Водонаева сообщила всему миру, что Богдан больше не будет ходить в школу, объяснив это своими проблемами из детства: “Российская школа это русская рулетка. И мне лично она не дала ничего, кроме комплексов”. С третьего класса сын телеведущей перешел на домашнее обучение.

Звезду это не смущает, она верит, что ребенок нагружен также как обычный ученик школы. “Чтобы не вырастить голожопого Маугли, у пацана воооще не должно быть свободного времени. Наша жизнь с понедельника по пятницу это учеба (школьная программа), репетиторы по математике (любимый предмет Богдана), по английскому, каллиграфии , спорт (борьба), бассейн и какие-то дополнительные образовательные мероприятия”, – написала Алена Водонаева.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 12 Янв 2020 в 1:06 PST

Телеведущая пояснила, что не нуждается в советах окружающих и считает, что ее девятилетний сын не имеет права на отдых. “Когда мне кто-то говорит о том, что нельзя так сильно загружать детей, мне всегда хочется ответить – не загружайте своих! А я сама разберусь как мне сына воспитывать. Пусть мальчики много учатся. А на финише посмотрим кто куда добежит и каких результатов достигнет”, – заключила Алена Водонаева.



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Последнее: В прошлом году Водонаева сообщила всему миру, что Богдан больше не будет ходить в школу, объяснив это своими проблемами из детства: “Российская школа это русская рулетка. И мне лично она не дала ничего, кроме комплексов”. С третьего класса сын телеведущей перешел на домашнее обучение. Звезду это не смущает, она верит, что ребенок нагружен также как […]

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