Макрон сделал Зеленскому напоминание по Донбассу

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский обсудили ситуацию вокруг сбитого в Иране авиалайнера компании «Международные авиалинии Украины», а также урегулирование конфликта в Донбассе, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

В ходе разговора Макрон напомнил Зеленскому о необходимости строго соблюдать перемирие на востоке Украины. «Подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения», – передает ТАСС текст сообщения.

Главы государств отметили первые результаты парижской встречи в «нормандском формате», в частности, обмен удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными республиками Донбасса.

Макрон выразил Зеленскому соболезнования в связи с крушением самолета в Тегеране. Французский лидер заверил украинского коллегу «в поддержке и участии Франции в проведении расследования с тем, чтобы на обстоятельства драмы был пролит свет».

Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу, 11 января.

Ранее Макрон принял приглашение Зеленского и пообещал приехать в Киев.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе украинские граждане.

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