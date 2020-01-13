Иордания заявила о возрождении ИГ на западе Ирака

В течение последнего года террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) возродилась и укрепилась на западе Ирака, считает король Иордании Абдалла II.

«В течение последнего года мы наблюдаем возрождение и укрепление ИГ не только в юго-восточной Сирии, но и на западе Ирака», – передает РИА «Новости» слова короля Иордании в интервью французскому каналу France 24 накануне своего европейского турне.

Абдалла II также выразил озабоченность в связи с тем, что в условиях раскола в иракском обществе придется столкнуться с возрождением ИГ. Король отметил, что международное сообщество «должно присутствовать там и быть готовым вмешаться и помочь Ираку бороться с этой угрозой».

По его словам, ИГ представляет угрозу не только для Ирака и Ближнего Востока, но и для стран Европы и всего мира.

Напомним, ранее глава военной разведки Ирака генерал-майора Саад аль-Аллак также заявил, что члены запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство*» готовят массовый побег из тюрем Сирии и Ирака, что может привести к возрождению организации даже после ликвидации ее лидера Абу Бакра аль-Багдади.

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