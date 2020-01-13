В США девушка чуть не умерла после приема противозачаточной таблетки

В США девушка потеряла сознание, после чего попала в больницу и чуть не умерла после приема противозачаточной таблетки. Как оказалось, у пациентки было два тромба в легких, однако врачи успели вовремя их устранить.
Женщина 33 лет потеряла сознание, а очнулась она после нескольких минут. Брат пострадавшей вызвал скорую помощь, пациентку в срочном порядке обследовали и поставили диагноз «Легочная эмболия». Прием противозачаточной таблетки привел к тому, что в легких образовалось два крупных сгустка крови — один в правом, а другой — в нижней части левого.
Обследование показало, что процесс начался в тазовой части, отметили специалисты по крови. В 2015 году девушка скончалась после приема противозачаточного препарата, ее спасти врачи не смогли, тромб оказался слишком большим и попал в сердце.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В США девушка потеряла сознание, после чего попала в больницу и чуть не умерла после приема противозачаточной таблетки. Как оказалось, у пациентки было два тромба в легких, однако врачи успели вовремя их устранить. Женщина 33 лет потеряла сознание, а очнулась она после нескольких минут. Брат пострадавшей вызвал скорую помощь, пациентку в срочном порядке обследовали и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Скандалы: «Я спросил у Гитлера…» / 20 декабря
- Скандалы и зашквары от «Слуги народа»: чем дальше – тем хуже / 25 ноября
- В гробу с закрытой крышкой: близкие хотят похоронить Волчек по еврейским обычаям / 27 декабря
- Ксения Собчак рассказала о визите к богатому спонсору на Бали / 26 ноября
- Итоги года, или Что Слуги успели сделать для народа / 28 декабря
- Шантажист Лукашенко сговорился с НАТО за спиной у Путина / 2 декабря
- Выпотрошенный Александр Серов не хочет слышать о дочери / 18 декабря
- Мать Тимати Симона Юнусова назвала дочь Шишковой Алису «терминатором» / 23 декабря