В США девушка чуть не умерла после приема противозачаточной таблетки

13.01.2020, 11:30, Разное

В США девушка потеряла сознание, после чего попала в больницу и чуть не умерла после приема противозачаточной таблетки. Как оказалось, у пациентки было два тромба в легких, однако врачи успели вовремя их устранить.
Женщина 33 лет потеряла сознание, а очнулась она после нескольких минут. Брат пострадавшей вызвал скорую помощь, пациентку в срочном порядке обследовали и поставили диагноз «Легочная эмболия». Прием противозачаточной таблетки привел к тому, что в легких образовалось два крупных сгустка крови — один в правом, а другой — в нижней части левого.

Обследование показало, что процесс начался в тазовой части, отметили специалисты по крови. В 2015 году девушка скончалась после приема противозачаточного препарата, ее спасти врачи не смогли, тромб оказался слишком большим и попал в сердце.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В США девушка потеряла сознание, после чего попала в больницу и чуть не умерла после приема противозачаточной таблетки. Как оказалось, у пациентки было два тромба в легких, однако врачи успели вовремя их устранить. Женщина 33 лет потеряла сознание, а очнулась она после нескольких минут. Брат пострадавшей вызвал скорую помощь, пациентку в срочном порядке обследовали и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика