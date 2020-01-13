В США девушка чуть не умерла после приема противозачаточной таблетки

В США девушка потеряла сознание, после чего попала в больницу и чуть не умерла после приема противозачаточной таблетки. Как оказалось, у пациентки было два тромба в легких, однако врачи успели вовремя их устранить.

Женщина 33 лет потеряла сознание, а очнулась она после нескольких минут. Брат пострадавшей вызвал скорую помощь, пациентку в срочном порядке обследовали и поставили диагноз «Легочная эмболия». Прием противозачаточной таблетки привел к тому, что в легких образовалось два крупных сгустка крови — один в правом, а другой — в нижней части левого.

Обследование показало, что процесс начался в тазовой части, отметили специалисты по крови. В 2015 году девушка скончалась после приема противозачаточного препарата, ее спасти врачи не смогли, тромб оказался слишком большим и попал в сердце.

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Последнее: В США девушка потеряла сознание, после чего попала в больницу и чуть не умерла после приема противозачаточной таблетки. Как оказалось, у пациентки было два тромба в легких, однако врачи успели вовремя их устранить. Женщина 33 лет потеряла сознание, а очнулась она после нескольких минут. Брат пострадавшей вызвал скорую помощь, пациентку в срочном порядке обследовали и […]