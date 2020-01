Катастрофа самолета МАУ. Канада отправит в Иран группу быстрого реагирования

Канада отправит в Иран группу быстрого реагирования из-за катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», написал 12 января в Twitter канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

«Иран сегодня выдал больше виз. Мы ожидаем, что к 14 января постоянная группа быстрого реагирования (SRDT) будет полностью создана для выполнения своей важной работы», – написал министр.

Update on #PS752.

Summary: More visas being issued by Iran today. We expect the Standing Rapid Deployment Team (SRDT) to be fully in place to do their important work by January 14.

— François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) January 12, 2020

Шампань добавил, что 11 января передовой состав SRDT из трех представителей уже получил иранские визы и отправился в Тегеран, «чтобы создать командный пункт для правительства Канады».

As of this morning, visas have been approved for six other members of the team currently stationed in Ankara as well as for two experts from the Transportation Safety Board. They will travel to Iran tomorrow.

— François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) January 12, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В США девушка потеряла сознание, после чего попала в больницу и чуть не умерла после приема противозачаточной таблетки. Как оказалось, у пациентки было два тромба в легких, однако врачи успели вовремя их устранить. Женщина 33 лет потеряла сознание, а очнулась она после нескольких минут. Брат пострадавшей вызвал скорую помощь, пациентку в срочном порядке обследовали и […]