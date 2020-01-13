На пытавшегося продать нацистскую монету жителя Вологды завели дело

13.01.2020, 11:30, Новости дня

Безработному жителю Вологды грозит наказание за попытку продать в интернете монету времен нацистской Германии, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО.

По сообщению ведомства, безработных 43-летний житель Вологды разместил изображение монеты с запрещенной символикой в Сети, что попало под действие закона «О противодействии экстремистской деятельности». Мужчина хотел продать монету, передает «Интерфакс».

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Мужчине может грозить штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток.

Напомним, 25 июня Госдума в первом чтении приняла проект закона о снятии ограничений нацистской символики в фильмах и книгах в случае отсутствия пропаганды.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила разрешить использовать нацистскую символику в компьютерных играх.



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