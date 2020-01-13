ABC News — большинство американцев не одобряют действия Трампа в иранском вопросе

56% американцев неодобрительно относятся к недавним действиям Дональда Трампа против Ирана, — об этом говорится в опросе, проведённом компанией Ipsos в сотрудничестве с каналом ABC News. При этом 52% американских респондентов заявили, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани они чувствуют себя в меньшей безопасности.



Reuters

Свежий опрос, проведённый компанией Ipsos совместно с каналом ABC News, показал, что большинство американцев не одобряют того, как президент США Дональд Трамп действовал в ситуации с Ираном, и теперь чувствуют себя в меньшей безопасности.

Этот опрос, как отмечается в статье, проводился на фоне обострения напряжённости с Тегераном и разговоров о том, когда статьи об импичменте Трампа будут переданы на рассмотрение в американский сенат.

В частности, неодобрительно о действиях Трампа в отношении Ирана высказались 56% респондентов, одобрительно — 43%. Кроме того, 52% опрошенных указали на то, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани они чувствуют себя в меньшей безопасности, и лишь 25% заявили об обратном.

При этом серьёзное расхождение во мнениях было отмечено среди сторонников Республиканской и Демократической партий. Так, 87% республиканцев высказались одобрительно о действиях Трампа против Ирана, 54% из них заявили, что стали чувствовать себя в большей безопасности.

Среди демократов ситуация кардинально противоположная: 90% из них неодобрительно отозвались о действиях главы Белого дома в иранском вопросе, и 82% заявили, что теперь чувствуют себя в меньшей безопасности, чем до убийства Сулеймани.

В общей сложности 94% демократов и 52% республиканцев сказали, что они либо очень обеспокоены, либо в некоторой степени обеспокоены возможностью вступления страны в очередную войну на Ближнем Востоке.

Американских респондентов также спросили о том, как они относятся к действиям спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая отложила передачу дела об импичменте в сенат. 39% опрошенных высказались в поддержку этого шага и заявили, что таким образом Пелоси выполняет свой конституционный долг.

Между тем 37% респондентов выразили мнение, что, откладывая передачу статей об импичменте в сенат, спикер палаты представителей и её однопартийцы-демократы просто ведут политическую игру.

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