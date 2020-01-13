2020 год: тревожное начало

ВАШИНГТОН – Агрессивная толпа нападает на посольство США в Багдаде. Целенаправленное убийство иранского генерала по приказу президента Дональда Трампа. Случайный ракетный удар Ирана по украинскому гражданскому самолету. Ужесточение экономических санкций США в отношении иранского режима. Задержание британского посла в Тегеране.

Прошло чуть больше недели с начала нового года и нового десятилетия, но тревожные и создающие ощущение хаоса новости, поступающие с Ближнего Востока, не позволяют избавиться от дурных предчувствий. Точные пути сил истории определить невозможно, но, как считают политологи и историки, похоже, что в целом они ведут к опасной ситуации.

Все это происходит в мире, которому и без того есть о чем волноваться.

Трамп был подвергнут импичменту и ожидает разбирательства, которое может начаться в Сенате на этой неделе. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, продолжая угрожать США, заявил, что больше не будет соблюдать мораторий на ядерные испытания. Австралия в огне. Великобритания приближается к «Брекситу».

Ближний Восток балансирует на грани

В условиях кризиса на Ближнем Востоке, когда единственный просчет может привести к выходу ситуации из-под контроля, и целого ряда других международных «пожаров», которые нужно тушить, многие ключевые посты в системе национальной безопасности в администрации Трампа занимают не утвержденные чиновники, или они остаются вакантными.

Неудивительно поэтому, что газеты по всей стране публикуют материалы о росте числа людей, которые обращаются за психиатрической помощью из-за состояния тревожности.

В такие времена небольшой экскурс в историю может оказаться полезным.

Параллели с 1968 годом

Известный историк и писатель Роберт Даллек отмечает, что США не впервые сталкиваются с, казалось бы, непреодолимыми проблемами.

«Мы переживали много трудных моментов, – сказал Даллек в интервью "Голосу Америки". – Как это было в 1968 году, когда страна вела войну с Вьетнамом, возникали беспорядки в бедных районах, и [президент Линдон] Джонсон объявил, что он не будет добиваться переизбрания».

В то время одно туристическое агентство во Франции рекламировало поездки в США под лозунгом: «Посмотрите Америку, пока она еще жива».

«Это было время, когда люди тоже думали, что Америка медленно идет к концу и, возможно, вступает в новую гражданскую войну. Отголоски таких настроений можно увидеть и сейчас», – сказал он. При этом он подчеркнул, что основания для надежды есть. США не скатились в гражданскую войну, война во Вьетнаме закончилась, а гражданские волнения затихли.

Но все это не означает, что чувство тревоги, которое охватывает американцев, неуместно или воображаемо.

Возможно, самая стрессовая ситуация, с которой американцы сталкиваются сейчас, – это кризис, разворачивающийся на Ближнем Востоке.

Атака на посольство США в Багдаде

В канун Нового года американцы проснулись под новости о том, что посольство США в «Зеленой зоне» Багдада осаждает толпа, которая ворвалась в помещение для приема посетителей и подожгла часть строения.

Этим протестам предшествовали удары США по объектам поддерживаемой Ираном организации «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии 29 декабря, которые в свою очередь были ответом на убийство американского гражданского подрядчика в районе иракского города Киркук двумя днями ранее.

Пентагон объявил, что направляет в регион войска, число которых стало быстро исчисляться тысячами.

По некоторым сообщениям, напавшие на американское посольство люди были связаны с поддерживаемым Ираном ополчением. Позднее в Твиттере Трамп пригрозил возмездием, если они причинят вред сотрудникам посольства или нанесут ущерб имуществу США.

«Это не предупреждение, это угроза. С Новым годом!» – написал он.

Ликвидация Сулеймани

Через два дня, вскоре после приземления в международный аэропорт Багдада, глава печально известного иранского подразделения «Аль-Кудс» Касем Сулеймани был убит в результате атаки беспилотника, которая была санкционирована лично Трампом.

Сулеймани руководил операциями, в результате которых погибли сотни американских солдат в Ираке и тысячи гражданских лиц по всему Ближнему Востоку, и в целом считался второй самой влиятельной фигурой в иранском правительстве.

Пообещав отомстить, Иран выждал трехдневный траур по Сулеймани, после чего выпустил ракеты по двум объектам в Ираке, где размещаются американские военные. Были основания полагать, что ракетные удары несли скорее символический характер, чем реальную опасность.

Но надежды на то, что ограниченный иранский ответ снизит напряженность, были перечеркнуты через несколько часов, когда под Тегераном разбился украинский самолет, на борту которого находилось 176 человек. К выходным стало ясно, что нервничающие силы ПВО Ирана, которые находились в состоянии боевой готовности, ожидая ответа США после ударов в Ираке, случайно сбили самолет.

Позднее этот факт признал и сам Иран.

Новые санкции в отношении Ирана

В пятницу США объявили о введении новых экономических санкций против Ирана. Они дополнят действующие меры, которые министр финансов США Стивен Мнучин охарактеризовал как самые суровые санкции, которые США когда-либо вводили в отношении другой страны.

Многие законодатели-демократы и некоторые республиканцы сетовали, что Трамп, госсекретарь Майк Помпео и другие высокопоставленные чиновники администрации ввели Конгресс и общественность в заблуждение, утверждая, что Сулеймани представлял «непосредственную» угрозу.

Британский посол в Иране был арестован на несколько часов после участия в церемонии в память о 176 погибших в результате крушения украинского самолета. Крайне необычный шаг Ирана сопровождался обвинениями, что дипломат подстрекал к уличным протестам против иранского режима. Британское правительство решительно отвергает эти обвинения.

В США коллективным ответом на разворачивающийся кризис на Ближнем Востоке стало беспокойство по поводу того, к чему все это приведет. Соцсети изобилуют прогнозами – шутливыми и не очень – о грядущей Третьей мировой войне. Но эксперты считают, что вероятность полномасштабной войны между США и Ираном невелика.

В вашингтонском Институте Брукингса профессор политологии Майкл Хоровиц и старший научный сотрудник Элизабет Сондерс написали в пятницу: «Ответная реакция может наступить, и удар США по Сулеймани может усилить риски негативных последствий, близких к полномасштабной войне. Они являются причинами для беспокойства. Но важно отличать такие последствия от всеобщей войны».

«Последствия, несомненно, наступят, но всеобщая война остается маловероятной», – добавляют они.

Желание «нормальности»

Роберт Даллек, который занимается историей института президента, говорит, что наиболее вероятным результатом длительной напряженности в обществе станет электорат, готовый к возвращению к «нормальной» жизни. Именно на это рассчитывают демократы, по мере того как президентская кампания-2020 набирает обороты.

«Думаю, результат будет похож на 1968 год, когда страна захотела вернуться к определенному неизменному порядку вещей», – сказал Даллек.

Речь идет, конечно же, о выборах в США, на которых победил Ричард Никсон.

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