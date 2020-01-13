Сурков оценил разрешение кризиса в Абхазии

Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение урегулированием политического кризиса в Абхазии, сообщил знакомый с ситуацией директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Сегодня Сурков возвращается в Москву. Он удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в братской стране», – приводит его слова ТАСС.
По словам Чеснакова, Сурков надеется, что «практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии».
Накануне лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания отметил роль заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева и помощника президента РФ Владислава Суркова в урегулировании внутриполитического кризиса в республике.
В воскресенье Рауль Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему в республике внезапно вспыхнул политический кризис и как с этим связано убийство воров в законе.
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Последнее: Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение урегулированием политического кризиса в Абхазии, сообщил знакомый с ситуацией директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Сегодня Сурков возвращается в Москву. Он удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в братской стране», – приводит его слова ТАСС. По словам Чеснакова, Сурков надеется, что «практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их […]
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