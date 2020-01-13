Мнение: Никогда бы не подумал, но…

13.01.2020, 11:25, Разное

Знаете, что это за снимок? Если бы я не знал, то ни за что бы не догадался, что это …

Это снимок одного из 50 финалистов международного конкурса Freedom2020!

Работа из Франции так и называется "Свобода"… Т.е. снять лифчик это… Блин… Я не ханжа, образован, толерантен, но… в моем представлении свобода это уж точно не это :(((

А Вы как считаете? Может мир (или его часть) уже сошел с ума? Или как в песне "мы все тяжело больны"? Может народец измельчал? Или я постарел и не понимаю "молодежь"?

Я лично вместе со Шнуром считаю, что "свобода это то, что у меня внутри", всегда думал, что для Франции, и не только, много лет свобода выглядела так

а сегодня выходи, что это… снять лифчик? :(((

Источник: Достало



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Последнее: Знаете, что это за снимок? Если бы я не знал, то ни за что бы не догадался, что это … Это снимок одного из 50 финалистов международного конкурса Freedom2020! Работа из Франции так и называется "Свобода"… Т.е. снять лифчик это… Блин… Я не ханжа, образован, толерантен, но… в моем представлении свобода это уж точно не […]

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