Мнение: Никогда бы не подумал, но…

Знаете, что это за снимок? Если бы я не знал, то ни за что бы не догадался, что это …
Это снимок одного из 50 финалистов международного конкурса Freedom2020!
Работа из Франции так и называется "Свобода"… Т.е. снять лифчик это… Блин… Я не ханжа, образован, толерантен, но… в моем представлении свобода это уж точно не это :(((
А Вы как считаете? Может мир (или его часть) уже сошел с ума? Или как в песне "мы все тяжело больны"? Может народец измельчал? Или я постарел и не понимаю "молодежь"?
Я лично вместе со Шнуром считаю, что "свобода это то, что у меня внутри", всегда думал, что для Франции, и не только, много лет свобода выглядела так
а сегодня выходи, что это… снять лифчик? :(((
Источник: Достало
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Последнее: Знаете, что это за снимок? Если бы я не знал, то ни за что бы не догадался, что это … Это снимок одного из 50 финалистов международного конкурса Freedom2020! Работа из Франции так и называется "Свобода"… Т.е. снять лифчик это… Блин… Я не ханжа, образован, толерантен, но… в моем представлении свобода это уж точно не […]
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