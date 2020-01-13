Анфиса Чехова: «Невозможно совмещать блогерство и материнство»

13.01.2020, 11:21, Разное

После отдыха в подмосковном элитном спа-отеле с сыном и подругами российская телеведущая Анфиса Чехова поняла, что весьма сложно совмещать функции блогера и материнство. Часть своего отдыха артистка запечатлела на фотоснимках, которые позднее были опубликованы на ее странице в Instagram-аккаунте.
На некоторых фотографиях Анфиса Чехова сфотографировалась с оленями, отметив, что эти животные прекрасно выглядят на фоне зимы. Кроме того, телеведущая призналась, что дни рождения детей вызывают огромный стресс у мам. Поэтому она поражается тем «инстамамочкам», которым удается уделить время своим детям, а также написанию длинных текстов в блогах в периоды торжественного празднования.

Телеведущая в шутку предположила, что на время написания постов «инстамамочки» запирают своих детей в звуконепроницаемом чулане, поскольку шумный ребенок не даст возможности активно вести блог. После завершения отдыха Анфиса Чехова заявила своим подписчикам, что она и ее подруги отправляются домой.



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Последнее: После отдыха в подмосковном элитном спа-отеле с сыном и подругами российская телеведущая Анфиса Чехова поняла, что весьма сложно совмещать функции блогера и материнство. Часть своего отдыха артистка запечатлела на фотоснимках, которые позднее были опубликованы на ее странице в Instagram-аккаунте. На некоторых фотографиях Анфиса Чехова сфотографировалась с оленями, отметив, что эти животные прекрасно выглядят на фоне […]

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