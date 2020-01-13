Андрей Гайдулян пообещал поклонникам выход шестого сезона сериала «СашаТаня»

Актёр Андрей Гайдулян пообещал своим поклонникам выход шестого сезона сериала «СашаТаня». Съёмки новых эпизодов уже вовсю идут на площадке, но о точной дате релиза пока ничего не известно.
Создатели сериала «СашаТаня» решили возобновить съёмки после перерыва. Причиной стала возросшая популярность кинокартины среди старых и новых зрителей. Радостной новостью для всех поклонников телесериала поделился Андрей Гайдулян, запечатлённый на съёмочной площадке. Он отметил, что сейчас ведутся работы по шестому сезону, и он обещает быть не менее впечатляющим, чем и предыдущие.
К словам Андрея Гайдуляна присоединилась актриса Валентина Рубцова. Именно она играет в «СашеТане» супругу главного героя. Фанаты отметили, что с нетерпением будут ждать новых серий полюбившего комедийного сериала.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: После отдыха в подмосковном элитном спа-отеле с сыном и подругами российская телеведущая Анфиса Чехова поняла, что весьма сложно совмещать функции блогера и материнство. Часть своего отдыха артистка запечатлела на фотоснимках, которые позднее были опубликованы на ее странице в Instagram-аккаунте. На некоторых фотографиях Анфиса Чехова сфотографировалась с оленями, отметив, что эти животные прекрасно выглядят на фоне […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни / 17 декабря
- Мнение: На пороге безумия / 28 декабря
- Анна Хилькевич рассказала о грандиозных планах на Новый год / 11 декабря
- Кибер война – игра для двоих? / 31 декабря
- Бег иноверца / 8 декабря
- Подольская показала семейное видео Преснякова с сыном во время просмотра мультфильмов / 5 декабря
- Samsung готовится представить гнущийся в двух направлениях телевизор / 3 января
- Мнение: О лжецах и мерзавцах, «родом из СССР» / 27 ноября