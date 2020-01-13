Андрей Гайдулян пообещал поклонникам выход шестого сезона сериала «СашаТаня»

Актёр Андрей Гайдулян пообещал своим поклонникам выход шестого сезона сериала «СашаТаня». Съёмки новых эпизодов уже вовсю идут на площадке, но о точной дате релиза пока ничего не известно.

Создатели сериала «СашаТаня» решили возобновить съёмки после перерыва. Причиной стала возросшая популярность кинокартины среди старых и новых зрителей. Радостной новостью для всех поклонников телесериала поделился Андрей Гайдулян, запечатлённый на съёмочной площадке. Он отметил, что сейчас ведутся работы по шестому сезону, и он обещает быть не менее впечатляющим, чем и предыдущие.

К словам Андрея Гайдуляна присоединилась актриса Валентина Рубцова. Именно она играет в «СашеТане» супругу главного героя. Фанаты отметили, что с нетерпением будут ждать новых серий полюбившего комедийного сериала.

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