Медики назвали самые распространенные причины нарушения сна

Недосып негативно влияет на психическое и физическое здоровье. Люди, которые часто не высыпаются ночью, чаще страдают от избыточного веса или ожирения, имеют слабую иммунную систему, испытывают проблемы с настроением и заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Есть факторы, которые неосознанно затрудняют возможность выспаться, некоторые из наиболее распространенных назвали медики.

Многие люди любят пить кофе после обеда. Однако кофеин действует как стимулятор и может вызывать беспокойство, спазмы в желудке, частое мочеиспускание и учащенное сердцебиение, которые влияют на сон, считает Майкл Бреус, клинический психолог и сотрудник Американской академии медицины сна. Некоторые люди считают, что стакан вина или пива ночью может помочь им быстрее заснуть, но на самом деле алкоголь только усугубит ситуацию.

Использование телефонов или планшетов перед сном нарушает сон. Свет от экрана заставляет мозг думать, что все еще есть дневной свет, который задерживает сон. Температура тела до и во время сна играет важную роль ночью. Бреус сказал, что из-за слишком теплой ночи трудно выспаться. Тело управляет процессом, называемым терморегуляцией, по 24-часовому циркадному циклу, который позволяет ему регулировать температуру, понижение ее ночью помогает быстрее заснуть и дольше спать. Тренироваться нужно на основе часов тела, некоторым людям трудно спать, когда они тренируются за час до сна.

Сократить стоит и потребление жира и калорий во время ужина. Они связаны с проблемами быстрого сна у мужчин и женщин. Размышление о работе на следующий день, недавней драке с кем-то из близких людей или разочаровании среди прочих проблем могут также существенно повлиять на сон. Следует постараться очистить свой разум перед сном, читая книгу или слушая музыку.

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