Директор российской школы объяснил отсутствие перегородок в туалете

13.01.2020, 11:19, Новости дня

Жители Миасса в Челябинской области обсуждают в социальных сетях фотографии из школы № 23, где установили новые унитазы без перегородок между ними. Директор учебного заведения сообщила, что ремонт пока не завершен.

Фотография отремонтированного туалета появилась на странице в Instagram мэра Миасса Григория Тонких. В комментариях к публикации многие обратили внимание, что между новыми унитазами отсутствуют перегородки. Кроме того, указали пользователи Сети, в туалетах нет бумаги.

Директор школы №23 Елена Мерясева сообщила в комментарии телеканалу «360», что в Instagram градоначальника опубликованы «рабочие фотографии».

«Перегородок пока нет. (…) Все доделаем, все будет замечательно. Те туалеты, которые сделаны, будут оборудованы кабинками. Все доведем до ума. В течение недели точно сделаем», – пообещала она.

Мерясева уточнила, что в школе есть мужской и женский туалеты, которые закрываются на защелку. В настоящее время перегородки отсутствуют в женской уборной.

«У нас не общий туалет, где два унитаза», – подчеркнула директор.

Глава Миасса в свою очередь обратил внимание, что изначально проблема заключалась в том, что в школе была холодная уборная. «Вообще, по деревням сплошь и рядом такие картины – туалеты на улице. Для сельских школ проблема актуальная, причем по всей России», – сообщил Тонких.

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Публикация от Григорий Михайлович Тонких (@glava_miass) 9 Янв 2020 в 8:32 PST

 



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Последнее: Жители Миасса в Челябинской области обсуждают в социальных сетях фотографии из школы № 23, где установили новые унитазы без перегородок между ними. Директор учебного заведения сообщила, что ремонт пока не завершен. Фотография отремонтированного туалета появилась на странице в Instagram мэра Миасса Григория Тонких. В комментариях к публикации многие обратили внимание, что между новыми унитазами отсутствуют перегородки. […]

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