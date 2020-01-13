Пьяный мужчина открыл стрельбу на улице в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья. Инцидент произошел утром 12 января на проспекте Большевиков, передает РЕН ТВ.
Прохожие вызвали полицейских. Прибывшие стражи порядка задержали 34-летнего безработного. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как уточняет НСН, пострадавших в результате стрельбы нет. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело.
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Последнее: В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья. Инцидент произошел утром 12 января на проспекте Большевиков, передает РЕН ТВ. Прохожие вызвали полицейских. Прибывшие стражи порядка задержали 34-летнего безработного. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как уточняет НСН, пострадавших в результате стрельбы нет. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело.
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