Пьяный мужчина открыл стрельбу на улице в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья. Инцидент произошел утром 12 января на проспекте Большевиков, передает РЕН ТВ.

Прохожие вызвали полицейских. Прибывшие стражи порядка задержали 34-летнего безработного. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточняет НСН, пострадавших в результате стрельбы нет. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело.

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Последнее: В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья. Инцидент произошел утром 12 января на проспекте Большевиков, передает РЕН ТВ. Прохожие вызвали полицейских. Прибывшие стражи порядка задержали 34-летнего безработного. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как уточняет НСН, пострадавших в результате стрельбы нет. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело.