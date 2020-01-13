Литвинову сбила машина

Российскую актрису и режиссер Ренату Литвинову сбил автомобиль. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам ассистентки Литвиновой, Александры, актриса шла по улице и около ресторана фастфуда на нее наехала машина. За рулем находилась девушка.

Сотрудница Литвиновой заверила, что с пострадавшей все в порядке. Инцидент произошел в день рождения Литвиновой, 12 января.

12 января 2000 года актрисе исполнилось 53года.

Она играла в таких фильмах, как «Увлеченья», «Три истории», «Право на выбор», «Небо. Самолет. Девушка», «Мне не больно», сериале «Граница. Таежный роман».

Ее режиссерские работы – ленты «Нет смерти для меня», «Богиня: как я полюбила», «Зеленый театр в Земфире», «Крокус/Стрелка», «Последняя сказка Риты», «Петербург. Только по любви».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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