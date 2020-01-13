Украинка Харлан завоевала золото этапа Кубка мира по фехтованию, победив в финале россиянку

Украинка Ольга Харлан 12 января завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в канадском Монреале, сообщает официальный сайт Международной федерации фехтования.

В финале турнира украинка обыграла россиянку Ольгу Никитину со счетом 15:7.

В полуфинале Харлан победила китаянку Шао Яци (15:14), а в четвертьфинале – француженку Сару Бальзер (15:7).

Национальный олимпийский комитет на своей странице в Twitter пишет, что это уже 25-я победа в карьере украинки на турнирах подобной категории.

В декабре Харлан завоевала золотую медаль этапа Кубка мира по биатлону, который проходил в американском городе Солт-Лейк-Сити.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья. Инцидент произошел утром 12 января на проспекте Большевиков, передает РЕН ТВ. Прохожие вызвали полицейских. Прибывшие стражи порядка задержали 34-летнего безработного. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как уточняет НСН, пострадавших в результате стрельбы нет. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело.