Украинка Харлан завоевала золото этапа Кубка мира по фехтованию, победив в финале россиянку

13.01.2020, 11:18, Новости дня

Украинка Ольга Харлан 12 января завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в канадском Монреале, сообщает официальный сайт Международной федерации фехтования.

В финале турнира украинка обыграла россиянку Ольгу Никитину со счетом 15:7.

В полуфинале Харлан победила китаянку Шао Яци (15:14), а в четвертьфинале – француженку Сару Бальзер (15:7).

Национальный олимпийский комитет на своей странице в Twitter пишет, что это уже 25-я победа в карьере украинки на турнирах подобной категории.

В декабре Харлан завоевала золотую медаль этапа Кубка мира по биатлону, который проходил в американском городе Солт-Лейк-Сити.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья. Инцидент произошел утром 12 января на проспекте Большевиков, передает РЕН ТВ. Прохожие вызвали полицейских. Прибывшие стражи порядка задержали 34-летнего безработного. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как уточняет НСН, пострадавших в результате стрельбы нет. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика