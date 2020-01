Ученые рассказали, какие эмоции заставляют людей курить

Что заставляет людей больше курить, почему некоторые курильщики курят чаще и глубже затягиваются? Какую роль в этом играют эмоции? Ученые постарались ответить на эти вопросы. Для этого они провели четыре исследования. Их результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Главным их выводом стало то, что грусть – особенно сильный фактор привязанности к табаку.

Исследования, которые провели ученые, отличались по методологии, но все они проводили к одному выводу: грусть – важнейший эмоциональный пусковой механизм тяги к курению.

«Бытующее мнение утверждает нам, любой тип негативных эмоций, будь это страх, отвращение, стресс, грусть или стыд, может способствовать употреблению людьми веществ, которые вызывают привыкание. Но наша работа говорит, что реальность сложнее, чем идея “плохо себя чувствуешь – больше куришь”. Конкретно, мы определили, что грусть оказалась особенно мощным триггером употребления веществ, вызывающих зависимость», — рассказал соавтор исследования Чарльз Дорисон (Charles A. Dorison).

В первом исследовании ученые проанализировали базу данных, которая включала информацию о 10685 людях за 20 лет. Оказалось, что грусть, о которой участники указывали в анкетах, была связана с курением и рецидивами курениями через многие годы после отказа от него. Чем боле грустными были люди, тем больше и чаще они курили.

Во втором исследовании ученые пытались ответить на вопрос, есть ли причинно-следственная связь между грустью и курением. В онлайн-эксперименте участвовали 425 человек. Им показывали видео-ролики, рассчитанные на вызывание определенных эмоций. Люди, смотревшие грустные видео, сообщали о большем желании закурить во время просмотра. Третье исследование было похожим по дизайну, но фокусировалось на том, как часто люди затягиваются при курении. Грусть способствовала тому, что люди делали больше затяжек. Четвертый эксперимент показал, что грустные люди делают более длинные и глубокие затяжки.

Ученые считают, что их данные могут привести к положительным изменениям в кампаниях борьбы с курением. Например, текущие антитабачные рекламы могли бы быть избавлены от изображений, которые могут вызывать грусть и, таким образом, провоцировать тягу к сигаретам.

