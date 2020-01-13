10 лучших звездных образов Critics’ Choice Awards 2020: от галактического наряда Зендаи до зефирного платья Кейт Бекинсейл

Фотографии звезд с красной дорожки «Золотого глобуса» разошлись по социальным сетям в виде множества забавных и колких мемов, а саму церемонию уже назвали одной из самых неудачных по части нарядов. Повторение ошибок голливудские стилисты допустить не могли и предоставили своим клиентам беспроигрышные и идеальные образы.

Так, одного из самых эффектных появлений на красной дорожке удалось добиться Зендае. Звезда сериала «Эйфория» появилась перед объективами фотографов в малиновом комплекте от Tom Ford, состоящем из «галактического» топа, повторяющего изгибы ее тела, и юбки, а логическим продолжением образа стала прическа с косичками.

Зендая

Последние месяцы Кейт Бекинсейл только и делала, что работала над своим телом в спортзале и над загаром — на пляжах Мексики. Подчеркнуть и то и другое ей помогло лилово-розовое платье Julien Macdonald с бантом на одном плече и струящейся юбкой. Продолжить «зефирность» образа помог макияж — в нежных пастельных тонах.

Кейт Бекинсейл

Больше других за наряд на «Золотом глобусе» досталось Дженнифер Лопес, чье платье тогда назвали «оберткой для подарка». Эксперименты на этом звезда решила закончить, обратившись к старой доброй классике. В платье Georges Hobeika цвета шампанского Дженнифер выглядела изумительно!

Дженнифер Лопес

Забрать очередную награду за «Лучшую женскую роль» в фильме «Джуди» удалось вчера Рене Зеллвегер. Едва ли могло что-то лучше оттенить сверкающую статуэтку в руках актрисы, нежели минималистичное черное платье Dior.

Рене Зеллвегер

Еще одно эффектное появление в образе total black удалось Мэнди Мур. Актриса выбрала брючный костюм с топом-бюстье и накидкой от Elie Saab и лодочки Christian Louboutin.

Мэнди Мур

Вряд ли кому-то удалось бы лучше выгулять в свете сексуальное минималистичное платье Michael Kors Collection, чем Люпите Нионге.

Люпита Нионго

Месяц назад Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз, но дела семейные не заставили ее пропустить церемонию. Выйти на красную дорожку актриса решила в сверкающем платье Atelier Versace с глубоким декольте, которое она обыграла на манер див золотого века Голливуда.

Энн Хэтэуэй

Идеальный комплект из блестящего платья Celine и строгого черного блейзера представила вчера вечером Шарлиз Терон.

Шарлиз Терон

Забрать награду за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Брачная история» Лора Дерн прибыла в ярко-оранжевом платье Emilia Wickstead.

Лора Дерн

Николь Кидман редко тянет на эксперименты, и на этот раз она осталась верной себе в платье-бюстье классического А-силуэта от модного дома Armani.

Николь Кидман

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