Critics’ Choice Awards 2020: Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер и другие победители кинопремии

Ежегодная кинопремия Critics’ Choice Awards, вручаемая с 1996 года, прошла в 25-й раз и собрала под одной крышей внушительное количество знаменитостей. И если одни появились на «репетиции «Оскара», чтобы выгулять новое дизайнерское платье, то другие – получать награды. Многие из лауреатов совпали с лауреатами «Золотого глобуса», дав основание полагать, что совпадут они и на «Оскаре».

Итак, «Лучшим фильмом» по версии Critics’ Choice Awards стала лента Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Брэд Питт, сыгравший в фильме Клиффа Бута, получил статуэтку за «Лучшаую роль второго плана». Аналогичную награду, но в женской категории, получила Лора Дерн за картину «Брачная история». Триумфатор «Золотого глобуса» Хоакин Феникс не остался без приза, и унес домой статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Джокер» Тодда Филлипса. «Лучшую женскую роль», по мнению критиков, исполнила Рене Зеллвегер – а именно роль голливудской звезды Джуди Гарленд в фильме «Джуди». «Лучшим актерским составом» признали каст фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Хоакин Феникс – «Лучшая мужская роль», Джокер» Рене Зеллвегер – «Лучшая женская роль», Джуди» Квентин Тарантино – «Лучший фильм», «Однажды в… Голливуде»Награду за режиссуру разделили Сэм Мендес (снявший драму «1917») и Пон Чжун («Паразиты»). Картина последнего также стала «Лучшим фильмом на иностранном языке». Призы за лучший сценарий и лучший адаптированный сценарий достались Квентину Тарантино («Однажды…в Голливуде») и Грете Гервиг («Маленькие женщины»), а Роджер Дикинс («1917») стал «Лучшим оператором». Фильм «Меня зовут Долемайт» был выбран лучшей комедией, «Мы» — лучшим хоррором, «Мстители: Финал» — лучшим экшн-фильмом, а «История игрушек 4» — лучшим анимационным фильмом.

Лора Дерн – «Лучшая женская роль второго плана», «Брачная история» Грета Гервиг – «Лучший адаптированный сценарий», «Маленькие женщины» Эндрю Скотт – «Лучший актер второго плана в комедийном сериале», «Дрянь»

Полный список победителей Critics’ Choice Awards 2020:

Кино:

«Лучший фильм» — «Однажды… в Голливуде», Квентин Тарантино

«Лучший режиссер» — Сэм Мендес («1917») и Пон Чжун Хо («Паразиты»)

«Лучшая мужская роль» — Хоакин Феникс, «Джокер»

«Лучшая женская роль» — Рене Зеллвегер, «Джуди»

«Лучший актер второго плана» — Брэд Питт, «Однажды… в Голливуде»

«Лучшая актриса второго плана» — Лора Дерн, «Брачная история»

«Лучший молодой актер/актриса» — Роман Гриффин Дэвис, «Кролик Джоджо»

«Лучший актерский состав» — «Ирландец»

«Лучший оригинальный сценарий» — Квентин Тарантино, «Однажды… в Голливуде»

«Лучший адаптированный сценарий» — Грета Гревиг, «Маленькие женщины»

«Лучшая работа оператора» — Роджер Дикинс, «1917»

«Лучший фильм на иностранном языке» — «Паразиты»

«Лучшая комедия» — «Меня зовут Долемайт»

«Лучший экшн-фильм» — «Мстители: Финал»

«Лучший анимационный фильм» — «История игрушек 4»

«Лучший научно-фантастический фильм или хоррор» — «Мы»

«Лучшая песня» — «Дикая Роза», Glasgow (No Place Like Home) и «Рокетмен», (I’m Gonna) Love Me Again

«Лучший саундтрек» — «Джокер»

Сериалы:

«Лучшая драма» — «Наследники»

«Лучший актер в драме» — Джереми Стронг, «Наследники»

«Лучшая актриса в драме» — Реджина Кинг, «Хранители»

«Лучший актер второго плана в драме» — Билли Крудап, «Утреннее шоу»

«Лучшая актриса второго плана в драме» — Джин Смарт, «Хранители»

«Лучшая комедия» — «Дрянь»

«Лучший актер в комедии» — Билл Хейдер, «Барри»

«Лучшая актриса в комедии» — Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»

«Лучший актер второго плана в комедии» — Эндрю Скотт, «Дрянь»

«Лучшая актриса второго плана в комедии» — Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел»

«Лучший мини-сериал» — «Когда они нас увидят»

«Лучший телефильм» — «Путь: Во все тяжкие»

«Лучший актер в мини-сериале или телефильме» — Джаррел Джером, «Когда они нас увидят»

«Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме» — Мишель Уильямс, «Фосс/Вердон»

«Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме» — Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»

«Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме» — Тони Коллетт, «Невероятное»

«Лучший анимационный сериал» — «Конь БоДжек»

