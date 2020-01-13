В ЕС решили повременить с санкциями против Ирана из-за крушения Boeing

Евросоюз пока не планирует вводить односторонние санкции в отношении Ирана в связи с крушением украинского Boeing, ответственность за которое признал Тегеран, сообщил источник в Брюсселе.

«ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, необходимо сначала получить результаты расследования», – сообщил он, передает ТАСС.

Источник добавил, что главы МИД ЕС на плановом заседании 20 января обсудят катастрофу украинского Boeing и будущее ядерной сделки – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

11 января Иран официально признал вину в гибели украинского Boeing 737-800. Военные заявили, что приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО. При этом Иран считает, что к трагедии привела человеческая ошибка, спровоцированная «авантюризмом США». Однако эксперты видят в этой версии противоречия и полагают, что признание стало результатом торга или давления на Тегеран.

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