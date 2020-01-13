Российско-турецкие переговоры по Ливии начались в Москве

Российско-турецкие переговоры в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны) начались в Москве, позже к ним присоединятся представители Ливии, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями между президентами РФ и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвященная ливийскому урегулированию», – написала Захарова в Facebook.

Она добавила, что представители ливийских сторон уже прибыли в особняк МИД РФ и вскоре подключатся к переговорам.

Ранее сообщалось, что премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА), маршал Халифа Хафтар в понедельник, 13 января, проведут переговоры в Москве.

В прошлую среду президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии «немедленно прекратить боевые действия, объявить о прекращении огня с 00.00 воскресенья 12 января».

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