Российско-турецкие переговоры по Ливии начались в Москве

Российско-турецкие переговоры в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны) начались в Москве, позже к ним присоединятся представители Ливии, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями между президентами РФ и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвященная ливийскому урегулированию», – написала Захарова в Facebook.
Она добавила, что представители ливийских сторон уже прибыли в особняк МИД РФ и вскоре подключатся к переговорам.
Ранее сообщалось, что премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА), маршал Халифа Хафтар в понедельник, 13 января, проведут переговоры в Москве.
В прошлую среду президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии «немедленно прекратить боевые действия, объявить о прекращении огня с 00.00 воскресенья 12 января».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Евросоюз пока не планирует вводить односторонние санкции в отношении Ирана в связи с крушением украинского Boeing, ответственность за которое признал Тегеран, сообщил источник в Брюсселе. «ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, необходимо сначала получить результаты расследования», – сообщил он, передает ТАСС. Источник […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лавров пообещал ответные шаги Москвы на недружественные выпады США / 26 декабря
- Госбюро расследований направило в ГПУ проект подозрения Федине и Зверобой / 26 ноября
- «Свято в хату». Вышел клип Mad Heads. Видео / 11 декабря
- Видео: Чьи чувства оскорбила Собчак? / 17 декабря
- «Нужно приглашение». Глава УГКЦ назвал три условия приезда папы римского в Украину / 26 декабря
- Общество: РФ взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня / 6 января
- Журналист сообщил о завершении обмена пленными в Донбассе / 29 декабря
- Украина не имеет отношения к задержанной в Крыму «шпионке» – разведка / 29 ноября