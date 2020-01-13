Эксперт: Иран может стать разменной монетой между США и Китаем

«Сокращение доходов Ирана от экспорта нефти более чем на 95% – большое преувеличение. При этом США действительно могут договориться с Китаем, чтобы тот сократил либо вовсе прекратил поставки нефти из Ирана», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал сообщение минфина США о том, что Вашингтон ведет переговоры с Китаем о прекращении закупок иранской нефти.

«Сейчас чуть ли не единственным покупателем иранской нефти является Китай. Если предположить, что сокращение экспортных доходов произошло более чем на 95%, то это можно объяснить тем, что КНР могла выдавать кредиты за будущие поставки нефти, потому что Ирану реально нужны деньги. Он испытывает проблемы в экономике. Сейчас Китай забирает нефть по сути бесплатно. Таким образом, текущие доходы Ирана могли сократиться на 95%, потому что они заранее получили деньги», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, Иран не является для КНР критическим поставщиком, которого нельзя заменить. «Китай может это сделать, другой вопрос, что Китай попросит взамен. Здесь он будет жестким переговорщиком и будет выторговывать для себя максимально выгодные условия по торговому соглашению с США. Китай может разменять Иран на какие-то уступки по соглашению, но они должны быть зафиксированы в договоре. В случае, если американцы будут нарушать условия договора, Китай вернется за нефтью к Ирану», – спрогнозировал эксперт.

Он подчеркнул, что для Ирана Китай важный партнер и чуть ли не единственный крупный покупатель нефти. «Все остальные поставки происходят по сути по серой схеме, когда нефть перегружают с танкера на танкер и перевозят с отключенными навигаторами. Так запутывают следы, откуда берется эта нефть. Такие операции позволяют транспортировать нефть, но не в крупных объемах. Большие объемы будут пресекаться, а маленькие дают небольшой доход», – добавил собеседник.

«И, конечно, Иран сократил доходы от экспорта нефти, но вряд ли на 95%. Скорее всего это бравада со стороны министра финансов США – что мы почти задушили Иран, и мы их добьем. Это как в свое время Обама говорил, что российская экономика разорвана в клочья, и все нормально. Это заявление скорее для внутреннего потребителя – американского избирателя, чтобы показать, что политика Трампа в отношении Ирана успешная», – отметил Юшков.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти США проводят консультации с официальными лицами Китая с целью прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.

По словам главы Минфина США, благодаря санкциям Вашингтон уже уменьшил доходы Ирана от продажи нефти «вероятно, более чем на 95%». При этом, по данным Мнучина, в настоящее время значительная часть оставшегося экспорта нефти из Ирана приходится на Китай.

По его словам, китайские государственные компании больше не покупают иранскую нефть. Как отметил Мнучин, США «находятся в тесном взаимодействии» с официальными лицами Китая с тем, чтобы добиться полного прекращения указанных поставок в страну.

Мнучин напомнил, что США ранее ввели санкции против ряда китайских фирм, занимавшихся транспортировкой иранской нефти.

Напомним, в прошлую среду нефть резко подорожала в свете ударов Ирана по базам США в Ираке. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто заработает на конфликте США и Ирана.





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