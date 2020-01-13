Стало известно об отказе США от китайских беспилотников

Власти США намерены прекратить использование части гражданских дронов, сделанных из китайских комплектующих, сообщили СМИ.

Как пишет The Financial Times, сокращения касаются Министерства внутренней безопасности США (МВБ), которое планирует отказаться от использования порядка 1 тыс. дронов из-за того, что те могут передавать конфиденциальную информацию компаниям-изготовителям и, соответственно, китайским ведомствам, передает ТАСС.

По данным издания, правительство США ищет пути стимулирования американских компаний на создание беспилотников, собранных из своих комплектующих, но реализация подобных проектов может занять несколько лет. Несколько западных компаний уже признали, что не могут потеснить на рынке китайскую DJI, частично из-за стоимости производства.

Напомним, 19 июня пресс-служба корпуса морской пехоты США сообщила, что из Пентагона получен запрет на применение малых беспилотных летательных аппаратов в связи с возможной угрозой в области кибербезопасности.

В мае сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи направил министру обороны Джеймсу Мэттису письмо о «потенциальной угрозе безопасности», связанной с продуктами компании DJI (Dajiang Innovation Technology является частной китайской компанией, которая производит в том числе беспилотные летательные аппараты – прим. ВЗГЛЯД), базирующейся в Китае. Мерфи утверждал, что, по данным разведки, DJI использовала свою продукцию, чтобы передавать важные данные об инфраструктуре и деятельности правоохранительных органов китайскому правительству.





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