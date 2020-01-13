Эксперты из России назвали автомобили с госскидкой на 2020 год

Автомобильные эксперты из РФ проанализировали рынок и назвали транспортные средства, на которые распространяется госскидка в 2020 году. Больше всех готовы предложить отечественные производители УАЗ и «АвтоВАЗ».

В 2019 году деньги, выделенные на государственную скидку по программе «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», закончились за три месяца до её планового окончания. На 2020 год количество средств заметно сократилось, а значит купить машину по выгодной цене смогут далеко не все. Согласно подсчёту аналитиков, вышеперечисленные скидки будут действовать максимум до мая. Под госпрограмму попадают абсолютно все транспортные средства, производимые на территории России, чья стоимость не превышает 1 млн рублей. Таким образом абсолютно весь модельный ряд «АвтоВАЗ» и УАЗ получают финансирование из бюджета. Среди иномарок, также попадающих под программу госскидки, заявлены Datsun Mi-Do и On-Do, Nissan Terrano, Renault Logan, Sandero, Duster и Kaptur, а также Skoda Rapid и Volkswagen Polo.

Программа «Первый автомобиль» предусматривает скидку в 10% на покупку в кредит первого транспортного средства без пробега. Средства перечисляются непосредственно в банк вместе с первым платежом. «Семейный автомобиль» станет полезным для многодетных семей с двумя или более детьми. В этом случае совершенно не важно, сколько транспортных средств было у покупателя до этого. Подобные предложения в РФ крайне популярны и с каждым годом только увеличивают поток новых клиентов к дилерам автопроизводителей.

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