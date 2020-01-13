Умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг

В Москве в возрасте 80 лет ушел из жизни выдающийся режиссер, известный по картинам «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг. О кончине кинодеятеля пояснил его коллега Михаил Идов.

На своей странице в Facebook Идов написал, что режиссер скончался в Детройте еще два дня назад. Родился великий кинодеятель в 1939 году 17 октября. Учился он на сценарном факультете ВГИКа, затем работал режиссером на телевидении. Картина «Длинный день Кольки Павлюкова» стала для Бромберга дебютом, после которого о нем узнали телезрители.

В арсенале Бромберга несколько серий юмористического журнала «Ералаш», он также снял «Приключения Электроника», «Был настоящим трубачом», «Чародеи». Бромберг — лауреат государственной премии СССР за фильм «Приключения Электроника», заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

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