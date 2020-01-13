В Сети появились первые живые фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G

13.01.2020, 11:04, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung готовится вскоре презентовать новый смартфон Galaxy S20+, поддерживающий сети 5G. Недавно в Сети появились первые живые фото ожидаемого поклонниками бренда инновационного устройства.
Макс Вейнбах, главред интернет-портала XDA-Developers, обнародовал фото Samsung Galaxy S20+ 5G, ранее полученные им от пожелавшего остаться неизвестным пользователя. Благодаря этому можно рассмотреть некоторые особенности грядущего устройства. Так, на тыльной стороне корпуса разработчики разместили 4 модуля основной камеры, а пятый – микрофон. Последнее решение, вероятно, должно улучшить звук видео во время проведения съёмки. Дисплей в Galaxy S20+ 5G в сравнении с предыдущими моделями данной серии менее закруглен и ощущается как плоский. Кроме того, у новинки меньший вырез камеры и нет клавиши активации Bixby.

Информация о технических характеристиках Galaxy S20+ 5G от Samsung пока отсутствует. Однако эксперты предполагают, что в этом отношении производитель вряд ли чем-то удивит, и устройство в зависимости от региона будет предложено с однокристальными системами – фирменной Exynos 990 и Snapdragon 865 от Qualcomm.



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