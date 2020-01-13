Мнение: СК России о гибели группы Джемаля в ЦАР

Заместитель председателя СК РФ Краснов о расследовании убийства группы Джемаля, которая по заданию структур Ходорковского отправилась в ЦАР снимать "сюжеты" про российские ЧВК.

— Родственники убитых в ЦАР журналистов высказывают претензии в адрес следствия, которое якобы не заинтересовано в установлении истины. А вам мотивы и картина этого преступления понятны?

— Установлено, что для съемок документального фильма 28 июля 2018 года журналисты по туристическим визам прилетели в столицу ЦАР город Банги. Там с помощью «неустановленного» лица, представившегося сотрудником ООН, наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране. После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной. По дороге при проверке документов съемочная группа была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе они отказались. Позднее машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться.

В ходе расследования была организована незамедлительная доставка тел погибших в Россию, проведены судебно-медицинские экспертизы трупов, баллистические экспертизы по пулям, обнаруженным в телах, компетентным органам ЦАР направлены запросы о правовой помощи для производства следственных действий, в рамках исполнения которых получены сведения об обстоятельствах совершенного преступления. На территории России допрошены знакомые и коллеги пострадавших, признаны потерпевшими их близкие родственники. Следователями и криминалистами осуществлен выезд в ЦАР, с их участием допрошен водитель, осмотрены личные вещи погибших журналистов.

https://www.kommersant.ru/doc/4206417#id1703302 — цинк

А ведь если бы не пожлобились и наняли охрану, то этой ситуации могло не быть в принципе. Но бюджет на поездку в ЦАР оказался весьма скромным.

PS. Также в этом интервью примечательны жалобы Краснова на то, что в стране развелось гуляющих на свободе психов опасных для окружающих из-за того, что в начале "святых 90х" отказались от системы психиатрического учета.

Так ведь и о карательной психиатрии можно вспомнить.

Источник: Colonel Cassad

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