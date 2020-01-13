Мнение: Несколько простых причин, почему руководство Газпрома должно уйти в отставку

Окончание строительства газопровода «Северный поток – 2» опять переносится, теперь уже на 2021 год. Об этом сообщил сам Путин. И вроде бы причина уважительная, это американские санкции. Но если на ситуацию посмотреть с другой стороны, то ее сейчас вообще могло бы и не быть, и основная вина лежит на менеджерах Газпрома…

Основная причина, из-за которой не могут достроить этот самый газопровод, это отсутствие технологий, а точнее у нас просто нет морского трубоукладчика. Мы конечно можем построить свой, или модернизировать то, что у нас имеется, но на это все уйдет время, а оно как известно денег стоит.

Вот и первая причина. Возникает вопрос, почему за столько лет наше национальное достояние «Газпром» не обзавелся такой техникой? Американцы грозились санкциями уже давно, и мы знали, что будем строить сразу несколько газопроводов.

Способов было много. Мы могли сами построить такое судно, которое способно укладывать трубы в морской акватории, могли купить. Но этого сделано не было. Зато, например, за покупку двух футболистов в питерский «Зенит», спонсором которого является Газпром было потрачено почти 100 млн. евро. Не правда, ли странная ситуация?

Я уже молчу про другую мега стройку Газпрома, это про офис в Санкт-Петербурге. Строительство Лахта центра также обошлось в кругленькую сумму.

Вторая причина, это проигрыш в суде Нафтогазу 3 млрд. долларов. Да, там тоже присутствует след западных оппонентов. Но все же, Газпром большая организация, неужели ее юристы при составлении договора с Украиной не могли учесть все нюансы? Это, наверное, самый проигрыш России на международной арене за последние годы.

Еще одна причина, из-за которой газовая компания должна сменить руководство, это внутренний рынок. Понятно, что за границей цены на газ стоят дороже, но это не повод не развивать внутренний рынок.

Сколько у нас еще деревень и малых городов, которые до сих пор не газифицированы? Много! Газпром полностью игнорирует такой сектор внутреннего рынка, как автономное отопление. Наше население с удовольствием грелось бы с помощью газового отопления, потому что оно дешевле. Только надо продвигать эту идею на рынке.

Также заправлять автомобили сжиженным газом также намного экономичнее и экологичнее. Но и тут Газпром стоит в стороне. Строительство автомобильных газозаправочных станций могло бы стать национальной идеей. Но и здесь нет никаких подвижек.

В принципе можно еще долго перечислять все косяки руководства Газпрома. А, между прочим, за это они получают очень большие зарплаты и бонусы, которые каждый год растут. Руководство Газпрома уже давно должно смениться, такой «эффективный» менеджмент нам обходится слишком дорого!

alexkolos

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