Замглавы СКР продолжает настаивать, что троих российских журналистов в ЦАР убили ради грабежа

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике «с целью грабежа», а преступление совершили «жители ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающиеся совершением тяжких преступлений в этом регионе». На этой версии настаивает замглавы Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант».

Напомним, что российские расследователи центра «Досье» считают несостоятельной версию о грабеже, которую поддерживают российский МИД и СКР. Они считают, что Джемаля, Радченкова и Расторгуева убили 31 июля 2018 года за их профессиональную деятельность – за то, что они снимали в ЦАР фильм о российском бизнесмене Евгении Пригожине. Само убийство, по данным расследователей, было «спланированным и хладнокровно осуществленным», а за группой велась слежка, и их заманили в ловушку.

Замглавы СКР, однако, настаивает, что на том, что в ЦАР журналистов убили именно для того, чтобы ограбить:

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе, – заявил он. – Установлено, что для съемок документального фильма 28 июля 2018 года журналисты по туристическим визам прилетели в столицу ЦАР город Банги. Там с помощью «неустановленного» лица, представившегося сотрудником ООН, они наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране».

«После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной. По дороге при проверке документов съемочная группа была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе они отказались, – заявил Краснов. – Позднее машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться».

Ранее представители Следственного комитета заявляли, что на российских журналистов якобы напали «десять мужчин в тюрбанах, говоривших по-арабски».

Пресс-секретарь центра «Досье» Максим Дбар в годовщину смерти журналистов сказал Настоящему Времени:

«Мы знакомы с официальными результатами расследования в ЦАР. Убийство было спланированным, хладнокровно осуществленным, за журналистами велась слежка, и их заманили в ловушку. Почему российские исследователи, которые, безусловно, обладают теми же материалами и обладают ими достаточно давно, уже больше года, до сих пор продолжают настаивать на очевидно уже опровергнутой фактами версии, что это было некое ограбление какими-то бандитами в тюрбанах, я не могу сказать».

Российский бизнесмен Михаил Ходорковский, который дал Джемалю и его коллегам деньги на съемки фильма, также рассказывал в интервью Настоящему Времени, что «версия, которую сначала спроецировала власть, что все это была случайность, обычный грабеж, – это все полная туфта». Он ссылался на данные биллинга мобильных телефонов, которые есть в его распоряжении, и также на материалы полиции ЦАР.

«Мы предполагаем, что мы знаем соучастников убийства. И мы предполагаем, что это была продуманная операция, целью которой было получить от журналистов информацию о том, что им удалось расследовать в сфере торговли оружия и использования «ЧВК Вагнера» в различных регионах, – подчеркивал Ходорковский. – Причем разговор с журналистами должен был, по нашей версии, произойти в условиях, гарантирующих, скажем так, принудительную откровенность».

«Но разговор пошел не так. В результате началась драка. Орхан в ходе этой драки был ранен, а потом дострелян в спину уже лежа. Кирилл Радченко пытался бежать. Его сильно избили, а потом расстреляли. Александра Расторгуева расстреляли и добили сдвоенным выстрелом в сердце», – рассказал Ходорковский о последних минутах жизни журналистов.

Эту версию отчасти подтверждают фотографии, которые после убийства опубликовало африканское интернет-издание Palmarescentrafrique.com. На теле Расторгуева, в частности, виден кровоподтек в районе ребер и два пулевых отверстия в районе сердца.

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