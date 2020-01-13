Дубилет: Планируем отменить около 40% форм Госстата

Правительство планирует отменить около 40% форм Государственной службы статистики Украины, которые должны заполнять украинские предприятия, заявил 13 января в Facebook министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Мы планируем отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Это является результатом аудита, который мы проводили последние несколько месяцев. Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений ( «собираем потому, что всегда собирали»)», – написал Дубилет.

Он добавил, что можно будет отменить 43 формы из 110.

«И это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат», – пояснил министр.

Ми плануємо скасувати біля 40% форм Держстату, які заповнюють українські підприємства.Це є результатом аудиту, який ми… Posted by Дмитро Дубілет on Pühapäev, 12. jaanuar 2020

5 декабря 2019 года Дубилет сообщал, что правительство намерено дать возможность гражданам общаться с государственными органами посредством мессенджеров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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