Мнение: Никто кроме нас

Послезавтра Путин должен выступить со своим посланием, которое (ну, по забрасываемым в СМИ "утечкам") должно содержать в том числе и озабоченность тяжелым положением населения. Сообщается, что Путин грозно повелит слегка улучшить это положение. Видимо, будет произнесена сакральная фраза: "Времени на раскачку нет".

Понятно, что никакие повеления никакого значения иметь не будут. Все останется, как есть — то есть, народ и дальше будет нищать, а путинское окружение бить всевозможные рекорды по росту миллиардов. И у этого есть вполне очевидные основания.

В рамках сегодняшней воровской модели население может жить лучше, чем сейчас, лишь в двух случаях. Первый — цены на нефть снова выйдут на заоблачный уровень (причем не жалкие 150 долларов, как в благословенные нулевые, а хорошо за 200 и более). В этом случае друзья Путина уже не будут успевать разворовывать всё, а потому какие-то крошки будут падать мимо их загребущих ручонок. Вот эти крошки и могут слегка улучшить сегодняшнее положение людей. Второй вариант — это уменьшение нормы воровства нынешней братвой. Вариант прекращения воровства при нынешнем режиме рассматривать нет никакого смысла по причине его полной утопичности.

Собственно, здесь и кроется основная проблема. Цены на нефть — это внешний фактор, который от Путина вообще не зависит. Все его экономические "достижения" нулевых годов связаны тольько с этим фактором, и как только он закончился — закончилась и гениальная экономическая политика. Которой никогда и не было.

На уменьшение нормы воровства у Путина нет мандата. Он может трясти кулачками и сучить ножками, но у него нет согласия братвы, чтобы он посмел затронуть ее священное право рвать страну на куски. Она ставила его не за этим. На любые попытки изменить положение вещей братки зададут Путину вполне резонный вопрос — ты там, часом, в своих Сочи не перегрелся? А то мы тебе быстро доктора пришлем.

Уже поэтому в рамках существующего режима никаких, даже косметических, реформ быть не может по определению. А потому любые заявления Путина про "времени больше нет" никакого значения не имеют и не могут иметь. Всё останется по-прежнему. До тех пор, пока страной будут править уголовники, подвинувшие в начале нулевых бывших комсомольцев. И тех, и других нужно убирать на помойку — только в этом случае у страны и народа появится шанс. Это, конечно, не значит, что любой, кто сменит нынешних, будет лучше. Не любой. И далеко не любой. Но методом перебора таких людей найти можно. При соблюдении еще одного условия — ответственности людей за свое будущее и будущее своих детей.

И это тоже очень важное условие, так как отказ от этой ответственности и приводит к появлению всевозможных вождей, фюреров и каудильо. Безответственный народ никогда не будет жить хорошо, потому что не он строит свое будущее, его строят другие. Но это условие вполне выполнимо. Люди должны учиться быть ответственными. Вообще, всему нужно учиться. Плавать, водить машину, ходить, говорить. И нести ответственность — тоже. Фраза: "наверху все знают", "там разберутся", так же как и просмотр верноподданических передач типа "Москва. Кремль. Путин" — это и есть отказ от ответственности. Путь мне сделают хорошо.

Никто, кроме нас, не может сформировать ту власть и тот правящий класс, который будет работать во благо страны и народа. Вообще, "никто кроме нас" — вполне рабочий девиз не только для ВДВ, но и для всей страны. Его вполне можно (и нужно) сделать первой статьей будущей конституции.

Источник: Эль Мюрид

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