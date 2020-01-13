Мнение: Война с воробьями, или последствия второго порядка

Дождь — это скучно и мокро, все любят солнце. Было бы здорово совсем убрать дождливые дни, чтобы всегда наслаждаться хорошей погодой… Хотя нет, погодите, есть же последствия второго порядка. Как без дождя будут расти деревья? В Чили есть пустыня Атакама, там не было дождя 400 лет, но пустыня не стала приятным местом для прогулок. Если немного подумать, дожди тоже нужны.

Давайте лучше объявим войну воробьям. Эти пернатые вредители поедают урожай зерновых, нанося народному хозяйству большой урон: каждый год они съедают столько зерна, что им можно было бы накормить 35 миллионов человек!

Пусть крестьяне, школьники и горожане вооружатся тазами и шестами с тряпками, начнут бить в тазы, размахивать шестами и кричать. Испуганный воробей может продержаться в воздухе не более 15 минут, дальше он падает на землю. Также можно выискивать гнёзда этих зловредных птиц и уничтожать их…

Ах, нет, постойте, и тут тоже есть последствия второго порядка. В 1958 году в Китае по приказу Мао Цзедуна начали большую кампанию по уничтожению «четырёх вредителей», — крыс, мух, комаров и воробьёв. Сильнее всего досталось воробьям, их истребили не менее двух миллиардов. В результате расплодились гусеницы и саранча, они начали поедать побеги. Урожаи резко уменьшились, что стало одной из причин Великого китайского голода, от которого погибли (по официальным китайским данным) 15 миллионов человек. Осознав ошибку, китайцы начали завозить воробьёв из СССР и Канады.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уничтожение_воробьёв

https://ru.wikipedia.org/wiki/Великий_китайский_голод

У китайцев вообще стоит поучиться тому, как они признают свои ошибки. Вначале коммунистический Китай шёл классической «дорогой безумного Маркса», начисто игнорируя все последствия второго порядка. Так, к примеру, перед тем, как заняться уничтожением воробьёв, власти Китая уничтожили буржуев.

В самом деле — с точки зрения роющейся под дубом свиньи буржуи ничуть не полезнее, чем дождливые дни, пернатые вредители или ещё какое-нибудь ненужное ей прямо сейчас явление природы. Помните, у Крылова?

Свинья под Дубом вековым

Наелась желудей досыта, до отвала;

Наевшись, выспалась под ним;

Потом, глаза продравши, встала

И рылом подрывать у Дуба корни стала.

«Ведь это дереву вредит, —

Ей с Дубу Ворон говорит, —

Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».

«Пусть сохнет, – говорит Свинья, —

Ничуть меня то не тревожит,

В нем проку мало вижу я;

Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;

Лишь были б желуди: ведь я от них жирею».

На первый взгляд, буржуй — существо вздорное, бессмысленное. Ходит в цилиндре, размахивает тростью и владеет собственностью, которую Шариков мог бы взять и поделить между собой. Вместе с тем многочисленные попытки ограбить буржуев, которые то там, то здесь вспыхивали в XX веке по всему земному шару, наглядно продемонстрировали, что у уничтожения этой прослойки есть последствия второго порядка. Замена буржуев-собственников на государственную бюрократию приводит к резкому ухудшению качества управления и к быстрой экономической деградации государства.

Выясняется, что буржуи выполняют примерно ту же роль, что и воробьи в сельском хозяйстве: они едят «саранчу», которая вредит обществу разными экономическими способами, например производит из ценного сырья разную неликвидную дрянь. Любопытных отсылаю к книге «Без буржуев» Игоря Ефимова, где он красочно описывает проблемы неэффективной советской экономики, в которой буржуев не было, и которую вредители-бюрократы довели в итоге до закономерного финала. В книге феномен хорошо исследован и подробно проиллюстрирован статьями из советских же газет.

Мудрые китайцы в 1978 году осознали и эту свою ошибку: правда, в отличие от воробьёв, из СССР завозить буржуев они не стали, решили выращивать собственных буржуев, китайских.

Подведу итог

Пожалуй, главная беда коммунистов заключается вовсе не в том, что они плохо делают прогнозы: представители других политических течений также регулярно проваливаются, сталкиваясь с неожиданными последствиями второго и третьего порядка. Главная беда коммунистов в том, что они, выражаясь языком айтишников, «ставят опыты на рабочем сервере» вместо того, чтобы потренироваться сначала на тестовой базе.

Если бы Мао Цзедун выделил географически замкнутый регион и уничтожил бы воробьёв там, катастрофы такого масштаба, вероятно, удалось бы избежать. Если бы большевики не начали сворачивать НЭП и проводить коллективизацию по всей стране сразу, возможно, голода тридцатых годов и не было бы.

Понятно, что сейчас всё это уже вопросы истории, однако современным коммунистам стоит по крайней мере начать действовать по-современному, так как это принято в XXI веке. Если они хотят, чтобы их советы по управлению государством хоть кто-то воспринимал всерьёз, пусть вначале построят небольшую опытную коммунистическую модель: какой-нибудь киббуц по типу израильских или завод-коммуну. Если маленькая модель окажется жизнеспособной, можно будет переходить к построению модели побольше, если же организаторы и на этот раз проигнорируют последствия второго порядка, то они, по крайней мере, не нанесут в ходе эксперимента себе и окружающим чересчур большого ущерба.

Источник: Место для дискуссий

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