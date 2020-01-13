Минобороны решило взыскать 994 млн рублей с Московского вертолетного завода

13.01.2020, 10:44, Новости дня

Министерство обороны в арбитражном суде Москвы требует взыскать с АО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» (входит в холдинг «Вертолеты России» «Ростеха») более 994 млн рублей, следует из опубликованного определения суда.

Иск поступил в суд еще в ноябре, истцом заявлено требование о взыскании неустойки по госконтракту от 24 декабря 2009 года. Предмет контракта и другие подробности в материалах суда не сообщаются, передает РИА «Новости».

Суд 10 января назначил предварительные слушания по делу на 27 января и присвоил делу гриф «секретно», поэтому разбирательство будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, в ноябре Минобороны подало иск к компании «Туполев» (входит в ОАК) с требованием взыскать более 4,6 млрд рублей.



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