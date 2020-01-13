Пассажира такси в Москве под дулом пистолета заставили перевести деньги на карту грабителя, подозреваемые задержаны, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По словам Васенина, в полицию с заявлением обратился 21-летний молодой человек, который рассказал, что выйдя из бара в центре Москвы, сел в такси, в котором было двое мужчин.

В пути следования один из пассажиров стал угрожать ему предметом, похожим на пистолет, потребовал открыть мобильное приложение и перевести деньги на указанную им банковскую карту. После этого такси остановилось на Марксистской улице, где неизвестные его высадили.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемых. Ими оказались 28-летний и 37-летний приезжие. У задержанных мужчин изъят травматический пистолет», – передает РИА «Новости» слова Васенина.

Сумма похищенного не уточняется. Возбуждено уголовное дело статье «Разбой». Подозреваемые арестованы.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что разбойное нападение на такси произошло в районе Зюзино на Чонгарском бульваре Москвы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рауль Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц. Ранее Хаджимба в заявлении о своей отставке подчеркнул, что слагает с себя полномочия «во имя мира и сохранения стабильности в стране». Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они […]