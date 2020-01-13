Пассажира такси в Москве под дулом пистолета заставили перевести деньги на карту грабителя, подозреваемые задержаны, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
По словам Васенина, в полицию с заявлением обратился 21-летний молодой человек, который рассказал, что выйдя из бара в центре Москвы, сел в такси, в котором было двое мужчин.
В пути следования один из пассажиров стал угрожать ему предметом, похожим на пистолет, потребовал открыть мобильное приложение и перевести деньги на указанную им банковскую карту. После этого такси остановилось на Марксистской улице, где неизвестные его высадили.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемых. Ими оказались 28-летний и 37-летний приезжие. У задержанных мужчин изъят травматический пистолет», – передает РИА «Новости» слова Васенина.
Сумма похищенного не уточняется. Возбуждено уголовное дело статье «Разбой». Подозреваемые арестованы.
Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что разбойное нападение на такси произошло в районе Зюзино на Чонгарском бульваре Москвы.
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