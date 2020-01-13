Немецкие СМИ рассказали о бьющей по РФ «катастрофе 90-х»

Самая значительная убыль населения РФ за 11 лет стала отголоском огромного снижения рождаемости в 1990-х годах, пишет немецкая газета Die Welt в статье под заголовком «Эффект 90-х» больно бьет по России».

В последние годы продолжительность жизни россиян, по данным Минздрава, выросла до 73,6 года, а население страны к началу 2020 года составляет 146,8 млн человек, передает «ИноСМИ» содержание статьи.

По данным немецкого издания, за девять месяцев минувшего года естественная убыль населения (то есть разница между количеством умерших и родившихся) составила 259 тыс. 600 человек, что, по словам автора публикации, является антирекордом последних 11 лет. При этом главным фактором, говорится в статье, является не рост смертности, а снижение рождаемости в 80 из 85 регионов страны.

«Причины просты и понятны», – пишет Die Welt, поясняя, что в начале 2020 года «сказываются последствия 1990-х годов с их низкой рождаемостью».

«Тогда, в первые годы после распада СССР, страну поразила настоящая демографическая катастрофа. Поскольку из-за экономического спада люди были озадачены скорее вопросами собственного выживания, рождаемость стремительно упала. Среднее количество детей сократилось с 2,2 ребенка на одну женщину в 1987 году до 1,2 ребенка в 1999-м. Одновременно с этим стремительно выросла смертность», – констатирует издание.

Автор публикации отмечает, что президент Владимир Путин увидел в этом проблему и принял меры по поддержке матерей – от прямых денежных выплат до снижения ставок ипотечного кредитования. В результате рождаемость выросла до 1,7 ребенка на одну женщину, говорится в статье.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что 2019-й стал годом демографического парадокса.





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