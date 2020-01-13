Гаджеты: Высокоэффективный звукоизоляционный материал от Nissan



Защита водителя и пассажиров автомобиля от шума двигателя и внешней среды не только повышает комфорт от поездки, но и снижет факторы, отвлекающие шофера от трассы, что снижает опасность возникновения аварийной ситуации. Компания Nissan показала на выставке CES 2020 результат многолетней работы — инновационное шумопоглощающее покрытие, снижающее цену и массу автомобиля.

Новый материал, получивший название акустический метаматериал, прежде всего, обладает более легким удельным весом, относительно традиционно используемых в автомобилестроении для изоляции резиновых панелей. Комбинация ячеистой структуры и пластиковой пленки, гасящая акустические колебания позволяет ограничить шум в диапазоне от 500 до 1200 Гц. Это покрывает весь акустический диапазон шумов от дороги и двигателя. При одинаковых акустических свойствах с резиной, метаматериал весит на 25% меньше.

В результате конструкторы смогут снизить массу автомобилей, а значит повысить удельную мощность двигателя и улучшить другие технические параметры авто, снизить потребление топлива, улучшить экологию. Разработка данной технологии проводилось компанией Nissan, начиная с 2008 года. Nissan не объявила, когда материал поступит в эксплуатацию в серийном автомобиле или какое транспортное средство может получить материал первым.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рауль Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц. Ранее Хаджимба в заявлении о своей отставке подчеркнул, что слагает с себя полномочия «во имя мира и сохранения стабильности в стране». Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они […]