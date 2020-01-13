Гаджеты: Разработано устройство, распознающее эмоции собак



Более тридцати тысяч лет человек и собака приспосабливаются к совместной жизни. Собаки стремятся стать нашими самыми преданными спутниками, однако человеку достаточно сложно распознать настроение четвероногого друга, понять его потребности. Новый прибор, созданный инженерами компании Inupathy, поможет наладить коммуникацию между людьми и собаками.

В рамках мероприятий выставки CES 2020 представители Inupathy продемонстрировали устройство, компактные размеры которого подходят для крепления на спине собак различных пород и способное распознать насущные потребности животного. Ранее, в 2015 году компания уже представляла аналогичный прибор, который с тех пор претерпел значительное усовершенствование.

Крепящееся при помощи системы ремней устройство имеет небольшой светодиодный монитор, процессор и компактный датчик измерения пульса. Устройство отслеживает, записывает и анализирует эмоциональные состояния собаки. Учащение сердцебиения у собак происходит при возникновении стрессовой ситуации, что и фиксируется прибором.



В случае, когда монитор окрашивается в красный цвет, хозяин получает информацию о возникновении стресса, а при зеленом цвете экрана — собака расслаблена. Появление радуги на мониторе сигнализирует о состоянии счастья у животного.

Специальное приложение, работающее под iOS или Android, может доложить хозяину и о других эмоциях собаки. В настоящее время Inupathy собирается начать краундфандинговую кампанию для сбора средств на начало производства устройства. Время и сроки появления гаджета на рынке зависят от результатов этой кампании.

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